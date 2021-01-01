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Новости » Мобильные группы района продолжают свою работу Мобильные группы района продолжают свою работу

14:31 12 января 2021 г.

Ежедневно мобильными группами проводятся проверки выполнения требований Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года №166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (с изменениями), «Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли» и «Рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

11 января 2021 года мобильными группами были проверены 10 торговых объектов и 3 общепита.

В ходе рейда проверяется наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции, наличие и заполняемость журнала ежедневного измерения температуры сотрудников, журнал периодичности влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, а также средства индивидуальной защиты и дезинфекции для посетителей торговых точек, разметка дистанцирования.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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