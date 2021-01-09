О трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей теперь возможно узнать, посетив информационный ресурс сурскийрубеж.рф. Масштабный проект по созданию сайта стартовал в декабре прошлого года.

Сегодня пользователям ресурса доступна подробная историческая справка о подвиге тыловиков, уникальные архивные документы, связанные с возведением рубежей. Вниманию посетителей сайта представлены видеоматериалы и публикации о Сурском и Казанском оборонительных рубежах, подготовленные редакциями средств массовой информации.

В разделе «Герои» выложены первые истории участников строительства линий обороны. Желающие могут загрузить сюда свои истории: рассказы о родственниках или знакомых, которые возводили рубежи в защиту от гитлеровских захватчиков, уникальные семейные фотографии. Принимаются также видео с воспоминаниями событий тех лет, документы из семейных архивов и т.д. Все материалы, предоставляемые пользователями ресурса, проходят обязательную модерацию.

В настоящее время в разработке находится интерактивная карта с указанием мест, так или иначе связанных со строительством Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а также календарь мероприятий, которые ожидают жителей и гостей Чувашии в Год памяти трудового подвига.

Сразу после праздников на сайте появится новостная лента, которая будет ежедневно обновляться материалами с интересными фактами о возведении линий обороны. Пользователи социальных сетей смогут подписаться на аккаунты, посвященные трудовому подвигу наших земляков.

«Сайт сурскийрубеж.рф – это проект, призванный стать визитной карточкой Чувашии. В его наполнении задействованы и архивисты, и общественные организации, и органы власти, и средства массовой информации. Ресурс будет дополняться, меняться, развиваться с учетом мнения экспертов и активных граждан, чтобы максимально точно передать масштаб подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», - разъяснил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.