АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Чувашии запущен сайт, посвященный подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

14:12 12 января 2021 г.

 

В Чувашии запущен сайт, посвященный подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

О трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей теперь возможно узнать, посетив информационный ресурс сурскийрубеж.рф. Масштабный проект по созданию сайта стартовал в декабре прошлого года.

Сегодня пользователям ресурса доступна подробная историческая справка о подвиге тыловиков, уникальные архивные документы, связанные с возведением рубежей. Вниманию посетителей сайта представлены видеоматериалы и публикации о Сурском и Казанском оборонительных рубежах, подготовленные редакциями средств массовой информации.

В разделе «Герои» выложены первые истории участников строительства линий обороны. Желающие могут загрузить сюда свои истории: рассказы о родственниках или знакомых, которые возводили рубежи в защиту от гитлеровских захватчиков, уникальные семейные фотографии. Принимаются также видео с воспоминаниями событий тех лет, документы из семейных архивов и т.д. Все материалы, предоставляемые пользователями ресурса, проходят обязательную модерацию.

В настоящее время в разработке находится интерактивная карта с указанием мест, так или иначе связанных со строительством Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а также календарь мероприятий, которые ожидают жителей и гостей Чувашии в Год памяти трудового подвига.

Сразу после праздников на сайте появится новостная лента, которая будет ежедневно обновляться материалами с интересными фактами о возведении линий обороны. Пользователи социальных сетей смогут подписаться на аккаунты, посвященные трудовому подвигу наших земляков.

«Сайт сурскийрубеж.рф – это проект, призванный стать визитной карточкой Чувашии. В его наполнении задействованы и архивисты, и общественные организации, и органы власти, и средства массовой информации. Ресурс будет дополняться, меняться, развиваться с учетом мнения экспертов и активных граждан, чтобы максимально точно передать масштаб подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», - разъяснил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.

 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика