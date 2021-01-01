Чем запомнился 2020 год радиослушателям республики? Главным достижением года стал масштабный проект, инициированный правительством региона, по расширению зоны вещания «Тăван радио» и «Национального радио Чувашии». Благодаря совместной работе филиала РТРС «РТПЦ Чувашской Республики» и Национальной телерадиокомпании Чувашии удалось установить целый ряд радиопередатчиков в муниципалитетах Чувашии и тем самым добиться 97%-го покрытия территории республики национальным радиовещанием.

Последним шагом в этой работе стал запуск передатчика в д. Нерядово Марпосадского района. Теперь здешним радиослушателям достаточно настроить радиоприемники на частоту 94,5 МГц, чтобы услышать программы «Тăван радио».

«Мы выполнили поставленную руководством республики задачу обеспечить жителей большинства районов и городов сигналами «Тăван радио» и «Национального радио Чувашии». Теперь, когда аудитория радиостанций в разы увеличилась, направим все силы на развитие аудиоконтента, а также создание в муниципалитетах корпунктов», - пояснил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.

Напомним жителям республики о частотах, на которых стало возможным поймать сигнал радиостанций.

«Национальное радио Чувашии» доступно жителям Ибресинского района на частоте 101,2 МГц, Ядринского района – 100,5 МГц, Яльчикского района – 100,8 МГц, Янтиковского района – 98,3 МГц.

«Тăван радио» жители г.Алатырь могут слушать на частоте 106,5 МГц, г.Шумерля – 104,0 МГц, Батыревского района – 106,9 МГц, Яльчикского района - 98,7 МГц, Моргаушского района – 94,2 МГц, Ибресинского района – 107,5 МГц, Шемуршинского района - 90,4 МГц.