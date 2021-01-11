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Новости » Майнина Кристина возглавила Мининформполитики Чувашии

14:11 12 января 2021 г.

 

Указом Главы Чувашской Республики №2 от 11.01.2021 исполняющей обязанности министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона назначена Кристина Майнина.

Кристина Андреевна родилась в 1985 году в Сыктывкаре. Имеет два высших образования: в 2008 году окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности «Маркетинг», в 2017 году в этом же вузе получила диплом по специальности «Прикладная информатика».

Свой трудовой путь начала 13 лет назад с должности старшего администратора торгового предприятия. В июле 2012 года принята в «Центр информационных технологий» на должность ведущего специалиста. Уже в октябре назначена главным специалистом отдела организации эксплуатации и мониторинга Комитета информатизации и связи Республики Коми (переименован в Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми), а позднее возглавила этот отдел. До 30 декабря 2020 года занимала должность начальника Управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы администрации главы Республики Коми.

Отмечена рядом наград: Почетная грамота Комитета информатизации и связи Республики Коми, Почетная грамота Администрации Главы Республики Коми, Почетная грамота Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Благодарность Генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Памятная медаль «За значительный вклад в создании цифрового эфирного телевидения России».



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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