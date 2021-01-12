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Новости » Четыре техникума и колледжа Чувашии получили статус специализированных центров компетенций

11:32 12 января 2021 г.

 

Четыре техникума и колледжа Чувашии получили статус специализированных центров компетенций

Четыре организации среднего профессионального образования Чувашской Республики успешно прошли аккредитацию экспертной комиссии Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и получили статус специализированных центров компетенций.

Специализированные центры компетенций (СЦК) – это центры развития профессий и профессиональных сообществ на территории региона. Нового статуса удостоены: Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции по компетенции «Ресторанный сервис», Чебоксарский экономико-технологический колледж по компетенции «Хлебопечение», Межрегиональный центр компетенций –  Чебоксарский электромеханический колледж по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского по компетенции «Графический дизайн».

В рамках аккредитации эксперты оценивали наличие качественного профессионального оборудования, квалифицированных кадров и положительные результаты учащихся профессиональных образовательных организаций в чемпионатах Ворлдскиллс.

Специализированные центры компетенций, успешно прошедшие процедуру аккредитации, выступают местами подготовки и проведения региональных чемпионатов, центрами проведения тренировок национальной сборной и отраслевых чемпионатов.

На сегодняшний день в Чувашии действуют шесть аккредитованных СЦК по 7 компетенциям.



 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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