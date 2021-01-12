Особо охраняемые природные территории являются важнейшими участками природных комплексов, обеспечивающими сохранение биоразнообразия и окружающей среды в естественном состоянии.

Сейчас в Чувашии 70 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов федерального и республиканского значения. Функционируют 2 ООПТ федерального значения – национальный парк «Чăваш вăрманĕ» и государственный природный заповедник «Присурский», а также 33 ООПТ регионального и 35 ООПТ местного значения. Площадь особо охраняемых природных территорий республики составляет 82,32 тыс. га.

Кроме этого, среди особо охраняемых природных территорий регионального значения действуют 22 государственных природных заказника, 10 памятников природы и этноприродный парк им. А.П. Айдака.

«Согласно Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2025 годы, поддержанной Главой Чувашии Олегом Николаевым, в республике запланировано до 2024 года создать на территории, прилегающей к реке Суре, ООПТ регионального значения общей площадью не менее 3 800 га для сохранения популяции стерляди бассейна реки Суры, занесенной в Красную книгу Российской Федерации», – отмечает и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

Отметим, что недавно по итогам федерального конкурса «Российское дерево года» 370-летний чувашский дуб, который растет в окрестностях деревни Ильинка Моргаушского района, стал главным дубом страны.