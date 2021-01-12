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Новости » Молокоперерабатывающие предприятия смогут снизить категорию опасности

11:31 12 января 2021 г.

 

Молокоперерабатывающие предприятия смогут снизить категорию опасности

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление № 2398 от 31 декабря 2020 года «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Согласно документу, вступившему в силу с 1 января 2021 года и действующему до 1 января 2027 года, к объектам I категории опасности относятся в частности предприятия по производству молочной продукции (за исключением объектов, осуществляющих сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения или в водные объекты с использованием локальных очистных сооружений, на которых обеспечивается очистка сточных вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды).  

К объектам II категории в частности относятся предприятия по производству молочной продукции (в случае осуществления сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения или в водные объекты с использованием локальных очистных сооружений, на которых обеспечивается очистка сточных вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды).  

– В соответствии с постановлением Правительства № 1029 молочные предприятия относились к I категории опасности, – поясняет генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. – Это требовало от предприятий определенных дополнительных инвестиций в получение комплексных экологических разрешений (около 1 млн рублей), прохождения государственной экологической экспертизы (около 1,5 млн рублей), а также внедрения наилучших доступных технологий при превышении нормативов (до 300 млн рублей на предприятие). По нашим расчетам, в зависимости от типа площадки, объем дополнительных инвестиций составлял от 20 до 300 млн рублей. Это очень существенные затраты.

Новые изменения позволят большинству предприятий молочной переработки перейти из I категории во II категорию, которая не будет требовать вышеперечисленных действий. При этом ко II категории будут относиться предприятия, которые осуществляют сбросы в централизованные системы водоканалов либо имеют собственные локальные очистные сооружения. 



 https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/klassy-opasnosti-molochnye-predpriyatiya.html

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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