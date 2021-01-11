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Новости » Вакцинация от COVID-19 продолжалась и в праздники

11:29 12 января 2021 г.

 

Вакцинация от COVID-19 продолжалась и в праздники

Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степнов 11 января на еженедельном совещании Правительства республики.

«За эти праздничные дни вакцинировано 225 человек, в том числе 147 сотрудников медицинских организаций, 78 сотрудников образовательных, социальных организаций, а также волонтеры», – пояснил министр.

Все медицинские организации все праздничные дни работали в штатном режиме, оказывалась как экстренная, так и неотложная помощь. Продолжали работать центры амбулаторной помощи. Всего с начала пандемии выписано 17 489 рецептов 8 293 амбулаторным пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, отпущено лекарственных препаратов на 24,56 млн руб.



 Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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