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Новости » В 2020 году услугу по социальной адаптации получили более 3 тыс. безработных граждан

11:28 12 января 2021 г.

В 2020 году услугу по социальной адаптации получили более 3 тыс. безработных граждан

Очень часто мы оказываемся не готовыми к тому, что можем потерять работу. Оказавшись безработными, мы теряем свой социальный статус, у нас меняется привычная среда общения, состояние материального положения. В этой ситуации очень полезными оказываются мероприятия по социальной адаптации. В службе занятости населения республики социальной поддержке безработных уделяют серьезное внимание.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии услугу по социальной адаптации получил 3 381 человек.

В том числе в столичном центре занятости населения мероприятия по социальной адаптации в прошедшем году посетили 975 безработных граждан.

Цель этой услуги многогранна и в первую очередь призвана помогать безработным гражданам в овладении технологией поиска работы, стимулировать их на самостоятельный поиск вариантов трудоустройства. Услуга предоставляется как в групповой, так и в индивидуальной форме. Количество участников в группе от 10 до 15 человек. Занятия проводятся в формате семинара с использованием деловых игр, дискуссий, мозгового штурма и других методик и технологий.

Граждане, признанные в установленном порядке безработными, имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой по социальной адаптации, которая предоставляется им бесплатно.



 КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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