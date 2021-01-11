Очень часто мы оказываемся не готовыми к тому, что можем потерять работу. Оказавшись безработными, мы теряем свой социальный статус, у нас меняется привычная среда общения, состояние материального положения. В этой ситуации очень полезными оказываются мероприятия по социальной адаптации. В службе занятости населения республики социальной поддержке безработных уделяют серьезное внимание.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии услугу по социальной адаптации получил 3 381 человек.

В том числе в столичном центре занятости населения мероприятия по социальной адаптации в прошедшем году посетили 975 безработных граждан.

Цель этой услуги многогранна и в первую очередь призвана помогать безработным гражданам в овладении технологией поиска работы, стимулировать их на самостоятельный поиск вариантов трудоустройства. Услуга предоставляется как в групповой, так и в индивидуальной форме. Количество участников в группе от 10 до 15 человек. Занятия проводятся в формате семинара с использованием деловых игр, дискуссий, мозгового штурма и других методик и технологий.

Граждане, признанные в установленном порядке безработными, имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой по социальной адаптации, которая предоставляется им бесплатно.