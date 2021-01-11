В Чувашской Республике продолжается предоставление мер социальной поддержки федеральным льготникам (инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам от общего заболевания и т.д.) в форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕДК на оплату ЖКУ).

В декабре 2020 года компенсацию по ЖКУ получили 72 674 федеральных льготника и члены их семей на сумму 45,2 млн рублей, денежные средства перечислены на лицевые счета, открытые в кредитных организациях и отделениях почтовой связи.

ЕДК на оплату ЖКУ выплачивается ежемесячно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором в Центр предоставления мер социальной поддержки поступили сведения о фактически начисленных и оплаченных суммах за жилое помещение и коммунальные услуги.

ЕДК на оплату ЖКУ предоставляется федеральному льготнику на одно жилое помещение по месту жительства.

В случае, если в жилом помещении проживают два и более гражданина, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, размер ЕДК на оплату ЖКУ рассчитывается исходя из права каждого из них на указанные меры социальной поддержки и его доли в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

В 2020 году на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено 415,5 млн рублей.