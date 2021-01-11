АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Компенсацию расходов на оплату ЖКУ получили более 70 тыс. федеральных льготников

11:27 12 января 2021 г.

Компенсацию расходов на оплату ЖКУ получили более 70 тыс. федеральных льготников

В Чувашской Республике продолжается предоставление мер социальной поддержки федеральным льготникам (инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам от общего заболевания и т.д.) в форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕДК на оплату ЖКУ).

В декабре 2020 года компенсацию по ЖКУ получили 72 674 федеральных льготника и члены их семей на сумму 45,2 млн рублей, денежные средства перечислены на лицевые счета, открытые в кредитных организациях и отделениях почтовой связи.

ЕДК на оплату ЖКУ выплачивается ежемесячно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором в Центр предоставления мер социальной поддержки поступили сведения о фактически начисленных и оплаченных суммах за жилое помещение и коммунальные услуги.

ЕДК на оплату ЖКУ предоставляется федеральному льготнику на одно жилое помещение по месту жительства.

В случае, если в жилом помещении проживают два и более гражданина, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, размер ЕДК на оплату ЖКУ рассчитывается исходя из права каждого из них на указанные меры социальной поддержки и его доли в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

В 2020 году на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено 415,5 млн рублей.



 КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика