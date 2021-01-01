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Актуально » Глава Чувашии Олег Николаев поздравляет с Днем работника прокуратуры Российской Федерации

11:26 12 января 2021 г.

 

Чӑваш Республикин прокуратурин хисеплӗ ӗҫченӗсем тата ветеранӗсем!

Професси уявӗпе саламланине йышӑнсамӑр!

Прокуратура органӗсенче принциплӑ та яваплӑ специалистсем ӗҫлеҫҫӗ, ҫынсем тӗрӗслӗх ҫӗнтерӗвне тата пурнӑҫра саккун тӗп вырӑнта тӑнине ӗненесси чылай чухне сирӗнтен килет.

Эсир саккунсене пурнӑҫӑн мӗнпур сферинчех ҫирӗп пӑхӑннине тӗрӗслесе тӑратӑр – граждансен ӗҫлевпе пурлӑх тата социаллӑ прависене хӳтӗлетӗр, преступноҫпа тата коррупципе кӗрешетӗр, республикӑра пурӑнакан ҫынсен право культурине ӳстерме пулӑшатӑр.

Тӑрӑшса тата тӳрӗ кӑмӑлпа пурнӑҫлакан ӗҫӗршӗн, тивӗҫе чунтан парӑннӑшӑн пурсӑра та тав тӑватӑп.

Сире ӗҫре, ҫавӑн пекех пурнӑҫра пысӑк ҫитӗнӳсем, телей, сывлӑх тата ырлӑх сунатӑп!

 

Чӑваш Республикин  Пуҫлӑхӗ                             Олег Николаев 

 

 

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Чувашской Республики!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

В органах прокуратуры служат принципиальные и ответственные специалисты, от которых во многом зависит вера людей в торжество справедливости и главенство закона.

Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни – отстаиваете трудовые, социальные и имущественные права граждан, боретесь с преступностью и коррупцией, повышаете правовую культуру жителей республики.

Благодарю вас за напряженный, добросовестный труд и преданность делу.

Желаю вам профессиональных и личных успехов, счастья, здоровья и благополучия!

 

Глава Чувашской Республики                                 Олег Николаев

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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