11 января на еженедельном совещании в Доме Правительства обсудили текущую ситуацию, связанную с распространением COVID-19, в республике.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что на сегодняшний день суточный темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 0,51%. Тогда как в конце декабря данный показатель приближался к 0,8%. Всего за праздничные дни COVID-19 был выявлен у 983 человек, в том числе у 25 несовершеннолетних.

Руководитель Минздрава Чувашии также обратил внимание, что в медицинских организациях увеличился процент свободного коечного фонда. На сегодняшний день в республике для пациентов с коронавирусом развернуто 3095 коек, из них свободны 30,6%.

В целом, ситуация с коронавирусом в Чувашии остается контролируемой. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции на 11 января в республике составляет 0,92 (РФ – 0,97).

Во время новогодних каникул пациенты, лечащиеся от коронавируса на дому, продолжали получать бесплатные лекарства. В республике продолжалась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 уже сделали 792 человека – сотрудники медицинских, образовательных, социальных организаций, волонтеры.

«Для проведения массовой иммунопрофилактики мы ожидаем в ближайшие дни поступление еще большей партии вакцины. Обеспечена готовность 27 медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии», – отметил Владимир Степанов.

На еженедельном совещании также подвели итоги проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров проинформировал, что за период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в республике зарегистрировано 66 пожаров (АППГ – 67), в результате которых погибли 15 человек (АППГ – 5). Резонансная трагедия произошла в д. Орнары Урмарского района, где на пожаре погибли шестеро, в том числе три ребенка.

К ряду несчастных случаев привело несоблюдение мер безопасности при запуске пиротехники. Травмы различной степени тяжести в праздничные дни получили 3 человека, в том числе двое детей.

На водоемах республики происшествий в новогодние каникулы не зарегистрировано.

По словам заместителя начальника полиции МВД по Чувашской Республике Юрия Митрофанова, в прошедшие праздничные дни количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось – с 228 до 199 преступлений.

На дорогах республики зарегистрировано 26 ДТП, в которых шесть человек, в том числе два ребенка, погибли, 37 получили травмы.

Об эпизоотической обстановке в Чувашской Республике доложил руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики Константин Викторов. В конце декабря прошлого года в охотничьих угодьях «Балхаш» Красночетайского района был выявлен труп дикого кабана. Исследовав образцы патологического материала, эксперты обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней. Диагноз подтвержден референтной лабораторией – ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир). Позже, 1 января, в этом же охотничьем угодье был получен второй положительный случай африканской чумы свиней в дикой природе среди кабанов. Константин Викторов доложил, что в республике развернут комплекс мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очагов заболевания.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики