Новости » Информация отдела ЗАГС администрации Красноармейского района Чувашской Республики об осуществлении полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния по итогам 2020 года

Отдел ЗАГС администрации Красноармейского района в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет исполнение полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Красноармейского района: производит государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, перемены имени, установления отцовства, усыновления (удочерения), смерти; в торжественной обстановке проводит государственную регистрацию заключения брака, при согласии на то лиц, вступающих в брак; вносит изменения, исправления и дополнения в первые экземпляры записей актов гражданского состояния, хранящихся в отделе; выполняет функции по восстановлению и аннулированию записи актов гражданского состояния по решению судов; выдает (высылает) повторные свидетельства и архивные справки, подтверждающие государственную регистрацию актов гражданского состояния; оказывает правовую помощь гражданам по вопросам истребования документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств, а также выполняет другие функции в соответствии с Положением об отделе.

Реализуя федеральные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации Красноармейского района Чувашской Республики в 2020 году зарегистрировано 445 актов гражданского состояния (в 2019 - 458).

За отчетный период составлены 96 записей акта о рождении (в 2018 – 92). На свет появились 47 мальчиков и 49 девочек.

В 2020 году составлено 16 актов об установлении отцовства (против 19 актов в 2019 году).

За отчетный период заключили брак 30 пар молодоженов, тогда как в 2019 году в районе родилось 49 молодых семей. Из общего числа зарегистрированных браков 18 проведены в торжественной обстановке.

Приятно отметить тот факт, что в 2020 году уменьшилось количество актов о расторжении брака. Если в 2019 году было оформлено 32 акта, то в 2020 году их количество составило 27. Из общего количества актов о расторжении брака 25 актов составлены на основании решения суда, соответственно 2 акта зарегистрированы по взаимному согласию супругов. В течение года специалистами отдела дополнено 15 записей актов о расторжении брака составленных ранее.

В 2020 году оформлены 258 записей актов о смерти (в 2019 году – 255).

За указанный период отделом ЗАГС зарегистрировано 4 акта о перемене имени.

Всего рассмотрено 51 дело по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. По заявлениям граждан выдано 142 повторных свидетельства. По запросам физических и юридических лиц выдано 486 справок о регистрации актов гражданского состояния.

В 2020 году сотрудниками отдела ЗАГС администрации Красноармейского района проведена огромная работа по переводу в цифровой формат архива записей актов гражданского состояния и осуществлена их 100 %-ная передача в Единый государственный реестр «ЗАГС».

Важным направлением деятельности отдела ЗАГС является реализация мер государственной семейной политики, проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду крепких нравственных устоев, сохранение семейных традиций. Это торжественные церемонии заключения брака, чествование «золотых» и «серебряных» юбиляров семейной жизни с вручением Приветственного адреса главы администрации Красноармейского района, торжественные регистрации новорожденных, беседы с проблемными семьями с участием представителей Союза женщин и Совета отцов. Однако ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в проведение вышеуказанных мероприятий: было приостановлено проведение торжественных мероприятий по имянаречению и чествование юбиляров семейной жизни, торжественные церемонии бракосочетаний проходили с ограничением количества гостей и приглашенных. Всего в течении годы были прочествованы 8 пар юбиляров супружеской жизни и проведены 12 церемоний имянаречения.

Сведения по рождаемости и смертности по Красноармейскому району в разрезе сельских поселений за 2020 год