29 декабря 2020 года состоялось заключительное в уходящем году заседание Общественного совета при Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

Заседание прошло в формате видео-конференц-связи под председательством председателя Общественного совета Никиты Афиногенова.

В ходе заседания членами Совета была проведена общественная экспертиза проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2005 г. № 276».

Участники совещания озвучили свои рекомендации и предложения к представленному проекту. По итогам обсуждения проект постановления членами Совета был единогласно поддержан.

Также Никита Афиногенов представил план работы Общественного совета при Мининформполитики Чувашии на 2021 год.

Он отметил, что план включает в себя несколько направлений детальности по развитию медиаотрасли, информационных технологий, ИТ-сферы, общественных организаций. Особое внимание будет направлено на проведение мероприятий в рамках общественного контроля.

В ходе заседания был рассмотрен актуальный вопрос по систематизации информации по общественному контролю. Эксперт Общественного совета Екатерина Канюка предложила сформировать единую интерактивную интернет-площадку, объединяющую все субъекты общественного контроля для обеспечения информационной открытости.

Члены Совета единогласно поддержали идею и предложили включить в план работы министерства на 2021 год.