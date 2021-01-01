В период новогодних и рождественских каникул АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначает дополнительные рейсы поездов по наиболее востребованным направлениям.

Так, для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в период празднования новогодних праздничных дней столицы Чувашии и Марий Эл с Москвой свяжут следующие дополнительные поезда:

- поезд № 226/225 Москва – Йошкар-Ола отправится 31 декабря 2020 года, 9 января 2021 года в 1:10, прибудет в Йошкар-Олу в 18:00. Из Йошкар-Олы поезд отправится 1 и 9 января 2021 года в 23:10, прибудет в столицу России на следующий день в 16:07;

- поезд № 218/217 Москва – Чебоксары отправится 30 декабря 2020 года и с 1 по 9 января 2021 года в 21:40, прибудет в Чебоксары в следующие сутки в 11:33. Из Чебоксар поезд отправится 30 декабря 2020 года и с 1 по 10 января 2021 года в 22:45, прибудет в Москву в 12:56 следующего дня;

- поезд № 228/227 Москва – Чебоксары отправится 30, 31 декабря 2020 года и 9 января 2021 года в 3:20, прибудет в Чебоксары в 19:10. Из столицы Чувашии поезд отправится 2, 3 и 10 января 2021 года в 0:30, прибудет в Москву в 15:34;

Для справки:

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) и мобильное приложение "РЖД Пассажиры".

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО "РЖД".

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

Федеральная пассажирская компания рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. Их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.