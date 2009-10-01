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Новости » В Чувашии с 1 по 10 января пройдёт Декада спорта и здоровья

14:56 30 декабря 2020 г.

 

В Чувашии с 1 по 10 января пройдёт Декада спорта и здоровья

В период новогодних праздников в Чувашии, как и по всех регионах России, пройдет ежегодная Декада спорта и здоровья. Ее целью является привлечение населения к активному отдыху и здоровому образу жизни в выходные и нерабочие праздничные дни.

К услугам любителей спорта и активного отдыха будут предоставлены 4 ледовых дворца, 77 катков, 67 бассейнов, 115 лыжных трасс, 125 хоккейных коробок. По всей республике в рамках Декады спорта и здоровья будут организованы более 500 спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, веселых семейных стартов.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайтах администраций муниципальных районов и городских округов Чувашии.

Предварительная программа проведения Декады спорта и здоровья в подведомственных Минспорта Чувашии спортивных учреждениях, а также в муниципалитетах республики:

 

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственные

Алатырский район

1

Физкультурно-оздоровительные мероприятия на местах («Веселые старты», игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, пробный прием испытаний ГТО)

1 – 10 января

2021 г.

Спортивные залы общеобразовательных школ

Администрация Алатырского района Чувашской Республики

8(83531) 22-5-63

2

Новогодний районный турнир по мини-футболу среди команд сельской молодежи

3 января 2021 г.

с. Алатырь, МАУ ДО «ДЮСШ»

3

Муниципальный этап чемпионата Школьной волейбольной лиги Чувашской Республики сезона 2020 – 2021 учебного года

5 января 2021 г.

Аликовский район

1

Республиканские соревнования по спортивной ходьбе на призы Деда Мороза

3 января 2021 г.

с. Аликово

Администрация Аликовского района Чувашской Республики

8(83535) 22-0-75

2

Соревнование по шорт-треку среди учащихся района 

5 января 2021 г.

с. Аликово

3

Первенство района по мини-футболу

6 января 2021 г.

с. Аликово,

МАУ ДО «ДЮСШ «Хелхем»

4

Первенство района по волейболу

7 января 2021 г.

5

Открытый Рождественский турнир по настольному теннису

8 января 2021 г.

6

Первенство района по лыжным гонкам

9 января 2021 г.

с. Аликово

Батыревский район

1

Традиционный новогодний турнир по мини-футболу на призы КФК «Шапчак»

1 января 2021 г.

с. Норваш Шигали

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК» «Паттар»

Батыревского района Чувашской Республики

8(83532) 50-3-56

2

Спортивно-музыкальное мероприятие «Зимние забавы»

2 января 2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК» «Паттар»

3

Традиционный турнир по волейболу среди мужчин памяти Елкина Н.А.

4 января 2021 г.

с. Сугуты

4

Турнир по мини-футболу среди тренерских групп

4 – 6 января 2021 г.

стадион «Паттар»

5

Турнир по волейболу памяти воина-афганца Максимова И.Н.

5 января 2021 г.

МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ»

6

Турнир по волейболу памяти заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской Республики Хитрова А.Г.

6 января 2021 г.

МБОУ

«Алманчиковская ООШ»

7

Турнир по мини-футболу на призы главы Батыревского сельского поселения Чувашской Республики

7 января 2021 г.

стадион «Паттар»

8

Традиционный турнир по хоккею с шайбой памяти Казачкова А.П.

7 января 2021 г.

Сугутское с/п.

9

Традиционная лыжная Рождественская гонка

8 января 2021 г.

д. Малые Арабузи

10

Турнир по волейболу среди юношей и девушек

8 – 9 января

2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК» «Паттар»

11

Традиционный турнир по шашкам и шахматам

10 января 2021 г.

стадион «Паттар»

Вурнарский район

1

Товарищеская встреча по волейболу среди работников администраций, глав сельских поселений и сельхоз предприятий Вурнарского района Чувашской Республики

2 января 2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Рассвет»

Администрация Вурнарского района Чувашской Республики

8(83537) 25-3-38

2

Открытый турнир по настольному теннису памяти Соколова Ф.Г.

4 января 2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Рассвет»

3

Чемпионат Вурнарского района по зимнему футболу

с 4 января 2021 г.

стадион «Химик»

Ибресинский район

1

Спортивно-развлекательная игра «Писпак Паттаре»

4 января 2021 г.

с. Климово

Администрация Ибресинского района Чувашской Республики

8(83538) 21-5-77

2

Спортивно-развлекательное мероприятие «Теннисный спор»

5 января 2021 г.

д. Айбечи

3

Хоккейный турнир на призы главы администрации Новочурашевского сельского поселения

6 января 2021 г.

д. Новое Чурашево

4

Спортивно-развлекательное мероприятие «Наши сани едут сами»

7 января 2021 г.

д. Нижние Абакасы

5

Хоккейный турнир на кубок главы Айбечского сельского поселения

9 января 2021 г.

д. Айбечи

Канашский район

1

Районный турнир по хоккею с шайбой памяти кавалера двух орденов Мужества Павлова В.В.

4 января 2021 г.

с. Шибылги

Администрация

Канашского района

Чувашской Республики

8(83533) 22-4-99

2

День спорта и здоровья для работников администрации Ибресинского района, глав и специалистов сельских поселений Ибресинского района Чувашской Республики

5 января 2021 г.

АОУ ДО «ДЮСШ «Импульс»

3

Мини-футбол среди сельской молодежи Ибресинского района Чувашской Республики

6 января 2021 г.

АОУ ДО «ДЮСШ «Импульс»

4

Товарищеская встреча по волейболу среди работников администрации и ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева

8 января 2021 г.

АОУ ДО «ДЮСШ «Импульс»

5

Катание на коньках, лыжах и ватрушках

1 – 10 января

2021 г.

АО ДО «ДОЛ «Космонавт им. А.Г. Николаева»

Козловский район

1

Ориентирование на льду «Лабиринт»

3 января 2021 г.

АУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Атал»

АУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Атал»

Козловского района Чувашской Республики

8(83534) 21-9-43

 

2

Турнир по мини-футболу среди учебных групп

4 января 2021 г.

3

Хоккей на валенках

5 января 2021 г.

4

Рождественский турнир по волейболу на призы доктора Ю.А. Зорина

7 января 2021 г.

5

Первенство ДЮСШ «Рождественские лыжные гонки»

8 января 2021 г.

Комсомольский район

1

Открытый рождественский турнир по волейболу среди женских команд памяти чемпионки  Чувашской Республики Е. Петрейкиной

3 января 2021 г.

 МАУ ДО ДЮСШ «Кетне»

 Администрация Комсомольского района Чувашской Республики

8(83539) 51-2-99

2

Рождественский турнир по мини-футболу среди юношей общеобразовательных организаций Комсомольского района

4 января 2021 г.

3

Традиционный турнир по волейболу памяти Ф. Мамуткина

5 января 2021 г.

4

Открытый Рождественский турнир по волейболу на призы ООО «Агрофирма «Слава Картофелю»  Комсомольского района

6 января 2021 г.

5

Рождественский блиц-турнир по мини-футболу среди женских команд общеобразовательных организаций Комсомольского района

8 января 2021 г.

Красноармейский район

1

Работа лыжной трассы в с. Красноармейское

1 - 10 января

2021 г.

Лыжная трасса

с. Красноармейское

 Администрация Красноармейского района

Чувашской Республики

8(83530) 22-4-48

2

Оздоровительные мероприятия с учащимися

с. Красноармейское

с. Красноармейское

3

Организация катания на коньках

Хоккейная коробка

с. Красноармейское

4

Организация прогулок «Скандинавская ходьба»

Парк Победы в

с. Красноармейское

и в деревнях

Красноармейского района

5

Организация катания детей на санках, ватрушках

Красночетайский район

1

Оздоровительные мероприятия с учащимися и работниками образовательных учреждений Красночетайского района «Зима – 2021»

1 – 10 января

2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»,

стадион «Центральный»

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»,

Администрация Красночетайского района Чувашской Республики

8(83551) 21-1-52

2

Лыжные вылазки делегаций трудовых коллективов района в зимний оздоровительный центр «Чавал»

Зимний оздоровительный центр «Чавал»

3

Праздничный турнир по настольному теннису, посвященный Новому 2021 году

3 января 2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»

4

Праздничный турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный новогодним и рождественским праздникам

4 января 2021 г.

5

Соревнования по плаванию, посвященный новогодним и рождественским праздникам

5 января 2021 г.

6

Праздничный турнир по волейболу среди команд юношей образовательных учреждений района

7

Рождественские лыжные гонки

6 января 2021 г.

Зимний оздоровительный центр «Чавал»

8

Праздничный шахматный турнир «Рождество - 2021»

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»

9

Праздничный турнир по мини-футболу среди команд учащихся образовательных учреждений

6 и 9 января

2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»

10

Районный турнир по волейболу среди женских команд «Рождество – 2021»

7 января 2021 г.

11

Районный турнир по волейболу среди мужских команд «Рождество – 2021»

8 января 2021 г.

12

Семейные старты здоровья «Папа, мама и я – спортивная семья»

9 января 2021 г.

13

Турнир по шашкам

14

Праздничные соревнования по дартсу

15

Районный турнир по волейболу среди команд девушек образовательных учреждений района

10 января 2021 г.

Мариинско-Посадский район

1

Товарищеский матч по хоккею между командами «Водник» - «Аниш»

1 января 2021 г.

АУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Мариинский

им. Е. Николаевой»

АУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Мариинский

им. Е. Николаевой»

8(83542) 21-7-76

2

Соревнования по настольному теннису среди женщин

2 января 2021 г.

3

Товарищеский матч по хоккею между командами «Водник1» - «Водник2»

3 января 2021 г.

4

Соревнования по футболу памяти Филатова среди юношей 2007-2008 гг. р.

4 января 2021 г.

5

Рождественский турнир по вольной борьбе

5 января 2021 г.

6

Соревнования по футболу среди девушек 2009-2010 г.р.

7

Рождественский турнир по баскетболу

6 января 2021 г.

8

Соревнования по дартсу

7 января 2021 г.

9

Соревнования по настольному теннису среди мужчин

8 января 2021 г.

10

Соревнования по шашкам

9 января 2021 г.

11

Соревнования по шахматам

10 января 2021 г.

Моргаушский район

1

«Кубок четырех» сильнейших команд по волейболу Моргаушского района Чувашской Республики

6 января 2021 г.

МАУ ДО «СШ «Сывлах»

Администрация

Моргаушского района

Чувашской Республики

8(83541) 63-4-65

2

Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд

6 – 7 января

2021 г.

Порецкий район

1

Массовое катание на коньках

2 – 10 января

2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»

Администрация

Порецкого района

Чувашской Республики

8(83543) 21-5-63

2

Рождественский турнир по шахматам на призы главы администрации Напольновского сельского поселения

5 января 2021 г.

с. Напольное

3

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд памяти Николаева

6 января 2021 г.

МАОУ

«Семеновская СОШ»

4

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд

9 января 2021 г.

МАОУ «Порецкая СОШ»

Урмарский район

1

Катания на коньках «Веселые коньки»

1 – 10 января

2021 г.

п. Урмары, каток

Администрация

Урмарского района

Чувашской Республики

8(83544) 23-1-38

2

Катание на лыжах

центральный стадион

3

Соревнования по общей физической подготовке среди тренерских групп на призы Деда Мороза и Снегурочки

4 января 2021 г.

Дом спорта

4

Рождественские старты по плаванию

6 января 2021 г.

АУ ДО «ДЮСШ «Илем»

5

Рождественские лыжные гонки

п. Урмары, парк культуры

6

Рождественский турнир по мини-футболу на призы братьев Хованских

7 января 2021 г.

Дом спорта

7

Районные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»

8 января 2021 г.

п. Урмары, каток

Цивильский район

1

Всероссийский турнир по боксу «Сильные духом»

3 – 6 января

2021 г.

АО ДО «ДЮСШ «Асамат»

Администрация

Цивильского района

Чувашской Республики

8(83545) 21-3-29

2

Кубок по хоккею

3 – 6 января

2021 г.

Хоккейные коробки

КСК п. Опытный,

АО ДО «ДЮСШ «Асамат»

3

Всероссийская акция «Я люблю папу, маму и хоккей»

5 января 2021 г.

Хоккейные коробка

КСК п. Опытный

4

Рождественские турниры по волейболу на призы главы Цивильского городского поселения

7 – 8 января

2021 г.

АО ДО «ДЮСШ «Асамат»

5

Открытый финал кубка по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд

8 января 2021 г.

6

Турнир памяти Б.В. Михайлова по мини-футболу на снегу

9 января 2021 г.

7

Рождественский турнир по мини-футболу среди клубных детских команд

9 – 10 января

2021 г.

Чебоксарский район

1

Районные соревнования по мини-футболу среди мужских команд ветеранов

3 января 2021 г.

МАУ ДО

«ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап»

Администрация

Чебоксарского района

Чувашской Республики

8(83540) 24-7-40

2

Районные соревнования по футзалу среди ООШ в зачет Спартакиады школьников Чебоксарского района

4 января 2021 г.

3

Рождественский турнир по хоккею среди мужских команд

стадион «Улап»

4

Рождественская лыжная гонка

5 января 2021 г.

5

Районные соревнования по зимнему мини-футболу среди мужских команд

6 января 2021 г.

6

Рождественские соревнования по автоспорту

9 января 2021 г.

трасса д. Чиршкасы

Минспорт Чувашии

Шемуршинский район

1

Спортивные мероприятия среди жителей сельского поселения (футбол, волейбол и лыжные гонки)

2 января 2021 г.

Чепкас – Никольское с/п

Администрация

Шемуршинского района

Чувашской Республики

8(83546) 23-2-26

2

Мини-футбольный турнир среди школьников, сельской молодежи и жителей села Шемурша

Шемуршинское с/п

3

Футбол на снегу среди детей и младших юношей «Снежинка – 2021»

4

Лыжные соревнования среди жителей сельского поселения

3 января 2021 г.

Ст. Чукальское с/п

5

Соревнования по скоростному спуску на санках «Веселые горки – 2021»

Чукальское с/п

6

Новогодняя лыжная эстафета

4 января 2021 г.

Б-Баишевское с/п

7

Баскетбольный турнир

5 января 2021 г.

Трехбалтаевское с/п

8

Традиционный шашечный турнир и волейбольный турнир

6 января 2021 г.

Карабай-Шемуршинское с/п

9

Традиционный рождественский турнир по волейболу с участием команд сельских поселений

М-Буяновское с/п

10

Рождественский хоккей среди молодежи района

8 января 2021 г.

Большебуяновское с/п

11

Первенство по хоккею с шайбой среди сельской молодежи

Чукальское с/п

12

Массовое посещение хоккейной площадки

1 – 10 января

2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах»

Шумерлинский район

1

Зимний футбол

3 января 2021 г.

д. Покровское

Администрация

Шумерлинского района

Чувашской Республики

8(83536) 20-6-29

2

Турнир по волейболу

4 января 2021 г.

МБОУ «Юманайская СОШ им. С.М. Архипова»

3

Турнир по шашкам «Шашки, к бою»

4

Товарищеская встреча по волейболу

4 января 2021 г.

МБОУ «Алгашинская СОШ»

5

Соревнования по настольному теннису среди 2 - 4 классов

4 – 5 января

2021 г.

МАУ ДО

«СШ им. В.Н. Ярды»

6

Рождественский турнир по шашкам

6 января 2021 г.

Юманайский СДК

7

Первенство по шашкам и шахматам среди 1 – 4 классов

6 января 2021 г.

МБОУ

«Торханская НШ-ДС»

8

Рождественская лыжня

7 января 2021 г.

д. Петропавловск

Ядринский район

1

Турнир по хоккею среди команд города Ядрин

4 января 2021 г.

МАУ ДО

«ДЮСШ «ФСК «Присурье»

Администрация

Ядринского района

Чувашской Республики

8(83547) 22-0-70

2

Турнир по баскетболу среди команд города Ядрин

3

Турнир по волейболу среди взрослых команд

5 января 2021 г.

4

Турнир Ядринского района по плаванию

6 января 2021 г.

5

Турнир Ядринского района по мини-футболу

7 января 2021 г.

Яльчикский район

1

Турнир по мини-футболу среди команд улиц села Яльчики

2 января 2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ

им. А. Игнатьева «Улап»

Администрация

Яльчикского района

Чувашской Республики

8(83549) 25-5-91

2

Мастер-класс по тяжелой атлетике от мастеров спорта России по тяжелой атлетике Портнова Павла и Иноходова Анатолия

3 января 2021 г.

Дом спорта села Яльчики

3

Первенство Яльчикского района среди учащихся младшего возраста памяти учителя физкультуры Ефимова

4 января 2021 г.

д. Яманчурино

4

Мастер-класс по гиревому спорту от мастера спорта России Павлова Александра

5 января 2021 г.

Дом спорта села Яльчики

5

Турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта старше 50 лет

6 января 2021 г.

6

Первенство Яльчикского района по хоккею среди учащихся старшего возраста

7 января 2021 г.

с. Большие Яльчики

Янтиковский район

1

Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по волейболу среди мальчиков 2003 г.р. и моложе

3 января 2021 г.

МАУ ДО

«ДЮСШ-ФСК «Аль»

Администрация

Янтиковского района

Чувашской Республики

8(83548) 21-4-98

2

Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по самбо среди воспитанников

4 января 2021 г.

3

Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по плаванию среди воспитанников

5 января 2021 г.

4

Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по волейболу среди девочек 2007 г.р. и моложе

6 января 2021 г.

5

Традиционное первенство Янтиковского района по лыжным гонкам памяти выдающегося спортсмена и активиста, бывшего генерального директора ООО «АгроДеталь» Владимира Лукина

6

Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по футболу среди учащихся 2011-2012 г.г.р. и моложе

7 января 2021 г.

7

Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по футболу среди учащихся 2009-2010 г.г.р. и моложе

8 января 2021 г.

8

Открытое первенство Янтиковского района по хоккею

9

Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по футболу среди учащихся 2007-2008 г.г.р. и моложе

9 января 2021 г.

10

Волейбольный турнир среди команд землячества и администрации Янтиковского района на призы депутата Госсовета Чувашии Юрия Зорина

11

Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по футболу среди учащихся 2005-2006 г.г.р. и моложе

10 января 2021 г.

г. Алатырь

1

Турнир по спортивной гимнастике на призы Деда Мороза

4 января 2021 г.

МБОУ ДО «ДЮСШ №1»

Администрация

города Алатыря

Чувашской Республики

8(83548) 20-6-85

2

Новогодние старты по плаванию среди спортивно-оздоровительных групп

4, 5, 6 и 8 января

2021 г.

АОУ ДО «ФСК»

3

Турнир по баскетболу среди девушек

4 и 6 января

2021 г.

4

Баскетбольные соревнования «Матч звезд» среди юношей

5 января 2021 г.

5

Турнир по вольной борьбе на призы Деда Мороза

МБОУ ДО «ДЮСШ №1»

6

Турнир по волейболу

6 января 2021 г.

АОУ ДО «ФСК»

7

Турнир по мини-футболу

МБОУ ДО «ДЮСШ №1»

8

Турнир по гиревому спорту

8 января 2021 г.

АОУ ДО «ФСК»

г. Канаш

1

Борцовские схватки «Синий ковер»

2 января 2021 г.

СК «Атлант»

Администрация

города Канаш

Чувашской Республики

8(83533) 23-6-78

2

Мероприятия по лыжным гонкам на призы магазина «Строй-Сити»

3 января 2021 г.

Парк культуры и отдыха

г. Канаш

3

Соревнования по плаванию на призы секции вольной борьбы СШ «Локомотив»

СШ «Локомотив»

4

Первенство СШ «Локомотив» по лыжным гонкам

4 января 2021 г.

Канашский лесхоз

5

Соревнования по легкой атлетике «Рождественские барьеры»

МБОУ «СОШ №6»

6

Турнир по мини-футболу среди команд игроков 40+

5 января 2021 г.

СШ «Локомотив»

7

Рождественский турнир по баскетболу

МБОУ «СОШ №7»

8

Рождественский турнир-первенство СШ «Локомотив» по гиревому спорту

6 января 2021 г.

СШ «Локомотив»

9

Сдача тестовых испытаний ВФСК «ГТО»

7 января 2021 г.

10

Веселые старты «Мы за ЗОЖ»

10 января 2021 г.

«СШ им В.П. Воронкова»

г. Чебоксары

1

Тренировочные мероприятия по настольному теннису

3 – 10 января

2021 г.

ФОК «СШОР»

МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука

им. И. Солдатовой»

8(8352) 45-81-44

2

Чемпионат и Первенство Чувашской Республики по стрельбе из лука

7 – 10 января

2021 г.

«Спартак» г. Чебоксары

г. Шумерля

1

Рождественский благотворительный турнир по футзалу среди любительских команд

4 января 2021 г.

стадион «Труд»

Администрация

города Шумерля

Чувашской Республики

8(83536) 20-5-59

2

Турнир города Шумерля по волейболу среди мужских команд «Кубок главы администрации города Шумерля»

5 – 6 января

2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»

3

Чемпионат города Шумерля по лыжным гонкам среди любителей, посвященный памяти А. Тарлыкова

6 января 2021 г.

п. Палан

4

Рождественский турнир города Шумерля по хоккею среди детских команд

8 января 2021 г.

стадион «Труд»

5

Турнир по баскетболу среди воспитанников отделения баскетбола МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»

8 января 2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»

г. Новочебоксарск

1

Открытый городской турнир по мини-футболу памяти А.В. Кочеткова

3 - 5 января

2021 г.

МБУ «СШ №1»

Администрация

города Новочебоксарска Чувашской Республики

8(8352) 73-81-26

2

Физкультурно-массовое мероприятие «Рождественский переполох»

6 января 2021 г.

АУ «Центральный стадион А.Г. Николаева»

г. Чебоксары

1

Тренировочные мероприятия по настольному теннису

3 – 10 января

2021 г.

ФОК «СШОР»

МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой»

8(8352) 45-81-44

2

Чемпионат и Первенство Чувашской Республики

по стрельбе из лука

7 – 10 января

2021 г.

«Спартак» г. Чебоксары

3

Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в бассейне

1 – 10 января

2021 г.

ул. Совхозная, 9

Управление физической культуры и спорта администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

8(8352) 23-50-98

4

Предоставление освещенной лыжной трассы

ул. Совхозная, 2 Б

5

Предоставление проката лыжного инвентаря

6

Соревнования по хоккею с шайбой,

посвященный Новому году

2 января 2021 г.

Хоккейная площадка

по ул. Гузовского, 21

7

Соревнования по хоккею среди любительских команд

Хоккейная площадка

по Эгерскому бульвару, 33

8

Товарищеская игра по хоккею между дворовыми командами

Хоккейная коробка

по пр. Соляное, 14

9

Матчевые встречи по хоккею среди взрослых команд

2, 5, 7, 9 января

2021 г.

МБУ «СШ «Энергия»

10

Массовое катание на крытом тренировочном катке

«Новое Поколение»

2 – 10 января

2021 г.

ул. Гагарина, 40

11

Массовое катание на уличном катке стадиона «Спартак»

12

Предоставление бассейна и тренажерного зала

в ФОК «Спартак»

ул. Гагарина 40/1

13

Матчевые встречи по футболу среди юношей 2006-07 г.р.

3 января 2021 г.

стадион «Волга»

14

Новогодний турнир по мини-футболу

среди детей 2009-10 г.р

3 - 4 января

2021 г.

СШ № 1

15

Соревнования по силовому многоборью

3 -10 января

2021 г.

Чувашский ГАУ

16

«Новогодняя сказка» спортивно-оздоровительные мероприятия для школьников

4 января 2021 г.

МБУ «СШ № 10»

17

Мастер-класс по боксу

МБУ «СШ им. В.С. Соколова» ул. Р. Зорге, 21/1

18

Новогодний футбольный матч юношей и детей микрорайонов Юность и Университетская

4 – 5 января

2021 г.

стадион «Труд»,

стадион «СОШ №62

19

Соревнования по баскетболу 3х3 среди средней и старшей возрастных групп

«СШ по баскетболу

им. В.И. Грекова»

20

«Снежинка-2021» Турнир по футболу на снегу среди детей 2008-09 г.р. и младших юношей 2006-07 г.р.

4 – 9 января

2021 г.

стадион «Труд»

21

Рождественский турнир по бадминтону среди детей и взрослых

5 января 2021 г.

МБУ «СШ № 10»

22

Соревнования по шорт-треку

Хоккейная коробка по

ул. Афанасьева, 9; СОШ №60

23

Рождественский турнир по бадминтону

среди детей и родителей

5 – 6 января

2021 г.

АУ «СШ № 1»

24

Соревнования по хоккею с шайбой

6 января 2021 г.

Хоккейная коробка

по ул. Николаева, 32

25

Мастер-класс по пауэрлифтингу

ул. Кукшумская, 7

26

Мастер-класс по вольной борьбе

ул. Кукшумская, 9

27

Мастер-класс по тяжелой атлетике

пр-т 9-й Пятилетки, 4Б

28

Рождественский турнир по армрестлингу

среди юношей и девушек 14 – 15 лет

МБОУ «СОШ № 60»

29

Матчевые встречи по хоккею среди ветеранов

6, 9 января 2021 г.

МБУ «СШ «Энергия»

30

Рождественский турнир по мини-футболу

среди взрослого населения

7 января 2021 г.

МБУ «СШ № 10»

31

Новогодний фестиваль для детей

«Фитнес Снегурочка 2021»

8 января 2021 г.

32

Турнир по футболу на снегу среди детей

СОШ № 9

33

Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд

СОШ № 1

34

Мастер-класс по боксу

Эгерский б-р, 40А

35

Мастер-класс по кикбоксингу

ул. Ф. Лукина, 6В

36

Проведение конкурса «Снайпер» по возрастным группам

8 – 9 января

2021 г.

«СШ по баскетболу

им. В.И. Грекова»

37

Фитнес с мамой

АУ «СШ № 1»

38

Товарищеская игра по хоккею

между дворовыми командами

9 января 2021 г.

Хоккейная коробка

по пр. Соляное, 14

39

Соревнования «Бег на коньках»

Хоккейная коробка

по Эгерский б-р, 33

40

Рождественский турнир по настольным играм

МБУ «САШ»

41

Мастер-класс по плаванию

Эгерский б-р, 40А

42

Мастер-класс в тренажерном зале

АУ «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии
 

1

Спортивно оздоровительный заезд

27 декабря –

9 января 2021 г.

АУ Чувашии ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии

АУ Чувашии ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии

8(8352) 26-60-96

2

Соревнования по катанию с горки «Рождественские катания»

2 января 2021 г.

3

Учебно-тренировочные мероприятия спортсменов Чувашской Республики

3 – 10 января

2021 г.

4

Массовое катание на коньках для детей и вожатых лагеря «Росинка

8 января 2021 г.

стадион «Олимпийский»

АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии

1

Работа катка (прокат коньков)

1 – 10 января

2021 г.

АУ «ФОЦ «Белые камни»

Минспорта Чувашии

АУ «ФОЦ

«Белые камни»

Минспорта Чувашии

8(8352) 26-60-96

2

Катание на лыжах (прокат инвентаря)

3

Катание с горки на тюбингах, санках, ватрушках (прока инвентаря)

АУ «ЦСП имени А. Игнатьева» Чувашской Республики

1

Новогоднее массовое катание

1 – 10 января

2021 г.

стадион «Олимпийский»

Николаев В.П.

8(8352) 56-34-72

2

Новогоднее массовое катание

Ледовый дворец «Арена»

Протапович А.В.

8(8352) 32-01-02

3

Массовое катание для организаций и предприятий города

1 – 10 января

2021 г.

Ледовый дворец «Арена»

4

Новогодняя благотворительная акция «Ледовая феерия»

3 января 2021 г.

5

Первенство Чувашской Республики среди любительских команд по хоккею

4 – 10 января

2021 г.

6

Проведение мастер-класса хоккеистов сборной Чувашской Республики с учащимися школ хоккея

5 января 2021 г.

БУ «СШОР № 1 им. В. Егоровой» Минспорта Чувашии

1

Турнир по футболу

3 января 2021 г.

с. Аликово

БУ «СШОР № 1

им. В. Егоровой»

8(8352) 62-24-45

2

Соревнования по ходьбе

3

Спортивные эстафеты между группами начальной подготовки

4 января 2021 г.

БУ «СШОР № 1

им. В. Егоровой»

4

Товарищеский матч по мини-футболу между ветеранами работниками спорта, тренерами и спортсменами

7 января 2021 г.

5

Совместный поход для катания на коньках работников СШОР № 1 и спортсменов

9 января 2021 г.

Ледовый дворец «Арена»

БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии

1

Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка»

6 января 2021 г.

БУ «СШОР № 2»

БУ «СШОР № 1

им. В. Егоровой»

Минспорта Чувашии

8(8352) 22-39-69

2

Чемпионат Чувашской Республики по лыжным гонкам - спринт

10 января 2021 г.

АУ «СШОР № 3» Минспорта Чувашии

1

Катание на коньках

4 и 8 января

2021 г.

Центральный стадион

им. А.Г. Николаева

АУ «СШОР № 3»

Минспорта Чувашии

8(8352) 73-39-00

8(8352) 73-74-68

2

«Снежные игры» спортсменов отделения волейбола

5 января 2021 г.

АУ «СШОР № 3»

3

«Зимняя игра в футбол», «Посещение зоопарка» отделения вольной борьбы

4

«Лыжная прогулка» отделения триатлона

6 января 2021 г.

АУ «ФОЦ «Росинка»

5

«Зимний футбол» спортсменов отделения бокса

9 января 2021 г.

Ельниковская роща

6

«Рождественский турнир» отделения тенниса

АУ «СШОР № 3»

БУ «СШОР № 4» Минспорта Чувашии

Ледовый дворец «Сокол», г. Новочебоксарск

1

Массовое катание на коньках

1 января 2021 г.

12:00 – 17:00

18:00 – 19:15

БУ «СШОР № 4» Минспорта Чувашии

8(8352) 73-73-04

2

Массовое катание на коньках

2 января 2021 г.

14:00 – 17:00

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

3

Массовое катание для работников ПАО «Химпром

3 января 2021 г.

13:30 – 14:30

4

Массовое катание на коньках

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

5

Массовое катание на коньках

4 января 2021 г.

19:15 – 20:30

6

Массовое катание на коньках

5 января 2021 г.

19:15 – 20:30

7

Массовое катание на коньках

6 января 2021 г.

19:15 – 20:30

8

Массовое катание на коньках

7 января 2021 г.

11:00 – 13:30

19:15 – 20:30

9

Массовое катание на коньках

8 января 2021 г.

19:15 – 20:30

10

Массовое катание на коньках

9 января 2021 г.

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

11

Массовое катание на коньках

10 января 2021 г.

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

Региональный центр по хоккею, г. Чебоксары

1

Массовое катание на коньках

1 января 2021 г.

12:00 – 17:00

18:00 – 19:15

БУ «СШОР № 4» Минспорта Чувашии

8(8352) 73-73-04

2

Массовое катание на коньках

2 января 2021 г.

12:00 – 17:00

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

3

Массовое катание на коньках

3 января 2021 г.

12:00 – 17:00

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

4

Массовое катание на коньках

4 января 2021 г.

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

18:30 – 19:45

5

Массовое катание на коньках

5 января 2021 г.

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

18:30 – 19:45

6

Массовое катание на коньках

6 января 2021 г.

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

7

Массовое катание на коньках

7 января 2021 г.

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

18:30 – 19:45

8

Массовое катание на коньках

8 января 2021 г.

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

18:30 – 19:45

9

Массовое катание на коньках

9 января 2021 г.

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

10

Массовое катание на коньках

10 января 2021 г.

18:00 – 19:15

19:45 – 21:00

БУ «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии

1

Тренировочные мероприятия по вольной борьбе с приглашением борцов из районов и городов республики

4 – 9 января

2021 г.

БУ «СШОР № 5

им. В.Н. Кочкова»

БУ «СШОР № 5

им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии

8(8352) 39-64-80

2

Работа тренажерного зала по обычному графику

4 – 10 января

2021 г.

3

Соревнования по регболу среди ветеранов и спортсменов

6 января 2021 г.

4

Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на Кубок Ивана Григорьева, МСМК, серебряного призера чемпионата Европы

8 января 2021 г.

БУ «СШОР № 6» Минспорта Чувашии

1

Тренировочное мероприятие сборной команды Чувашской Республики по спортивной гимнастике (женщины, юниорки, девушки)

2 – 9 января

2021 г.

БУ «СШОР № 6»

БУ «СШОР № 6» Минспорта Чувашии

8(8352) 62-03-47

2

Подвижные игры «Зимние забавы»

4, 8, 9 января

2021 г.

3

Сдача нормативов «Готов!»

4, 6, 8 января

2021 г.

4

«Веселые старты»

5, 7 января 2021 г.

5

Физкультурное занятие «Суставная гимнастика»

6

Совместный поход родителей с детьми «Все - на коньки»

6 января 2021 г.

стадион «Спартак»

БУ «СШОР № 7 им. В. Ярды» Минспорта Чувашии

1

Оздоровительное плавание

2 – 8 января

2021 г.

Центр Маунтинбайка

БУ «СШОР № 7

им. В. Ярды»

Минспорта Чувашии

8(8352) 22-83-70

2

Российская лидерская программа для подростков 13 – 18 лет YES!2

3 – 7 января

2021 г.

3

Рождественские старты

6 января 2021 г.

4

Региональный курс подготовки волонтеров

8 – 10 января

2021 г.

5

Чемпионат и первенство Московского района города Чебоксары по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк-кросс-кантри»

10 января 2021 г.

БУ «СШОР № 8 им. Е. Николаевой» Минспорта Чувашии

1

Организация работы тренажерного зала, игры в настольный теннис

31 декабря 2020 г. – 8 января 2021 г.

Новошальтямский филиал

д. Новые Шальтямы

БУ «СШОР № 8

им. Е. Николаевой»

Минспорта Чувашии

8(8352) 45-01-33

2

Организация работы тренажерного зала

БУ «СШОР № 8

им. Е. Николаевой»

3

Тренировки согласно расписанию

1 - 10 января

2021 г.

Ядринское шоссе,

СШОР №1, СШОР №3

4

Катание на коньках

1 января 2021 г.

с. Шихазаны

5

Катание на лыжах и коньках

МАОУ «СОШ №1»

г. Чебоксары

6

Мастер – класс по ходьбе

3 января 2021 г.

МАУ ДО «ДЮСШ «Хелхем» Аликовский район

7

Кустовые соревнования по ходьбе

8

Товарищеская встреча по футболу между сотрудниками СШОР №1, СШОР №8 и ДЮСШ «Хелхем»

9

Катание на лыжах и коньках

3 января 2021 г.

МАОУ «СОШ №1»

г. Чебоксары

10

Эстафета на льду

4 января 2021 г.

с. Малые Кибечи

11

Лыжная прогулка

МАОУ «Раскильдинская СОШ» Аликовский район

12

Зимний футбол

МБОУ «Октябрьская СОШ» Мариинско-Посадский район

13

Настольный теннис

5 января 2021 г.

МАОУ «Раскильдинская СОШ» Аликовский район

14

Лыжный поход в Заволжье

район санатория «Чувашия»

15

Шашечный турнир

6 января 2021 г.

МАОУ «Раскильдинская СОШ» Аликовский район

16

Мастер-класс по ходьбе

МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» Ядринский район

17

Кустовые соревнования по ходьбе

18

Новогодний турнир по волейболу

МБОУ «Малокибечская ООШ им. А.Я. Яковлева»

с. Малые Кибечи

19

Рождественский турнир по мини-футболу среди тренеров и сотрудников СШОР №1 и СШОР №8

7 января 2021 г.

СШОР №1

20

Спортивный праздник «Новогодние веселые старты»

8 января 2021 г.

МБОУ «Шибылгинская СОШ»

21

Веселые старты

9 января 2021 г.

МБОУ «Октябрьская СОШ», МАОУ «Раскильдинская СОШ»

АУ «СШОР № 10 по самбо и дзюдо» Минспорта Чувашии

1

Товарищеские встречи по футболу среди спортсменов

3 - 10 января

2021 г.

стадион «Энергия»

АУ «СШОР № 10

по самбо и дзюдо» Минспорта Чувашии

8(8352) 62-14-15

8(8352) 62-20-01

2

Учебно-тренировочные сборы по самбо среди юношей и девушек. Контрольные схватки

ПКС «ЧЕТРА»

3

Учебно-тренировочные сборы по самбо среди юниоров и юниорок. Контрольные схватки

СШОР № 10

БУ « СШ по футболу» Минспорта Чувашии

1

Открытая тренировка команды БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, мастер-класс Максима Актисова, центрального защитника молодежной команды ФК «Локомотив» г. Москва

3, 4, 5, 6, 7 января 2021 г.

стадион «Олимпийский»

БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии

8(8352) 57-11-87

2

Открытая тренировка команды БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, мастер-класс Варламова Дмитрия, игрока академии ФК «Рубин» г. Казань и юношеской сборной России по футболу

8, 9, 10 января 2021 г.

стадион «Труд»

БУ «СШ по конному спорту» Минспорта Чувашии

1

Новогодние веселые старты по конному спорту

5 января 2021 г.

 

БУ «СШ по конному спорту»

БУ «СШ по конному спорту» Минспорта Чувашии

8(8352) 76-26-13

2

Рождественские эстафеты по конному спорту

8 января 2021 г.

 



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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