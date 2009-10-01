В период новогодних праздников в Чувашии, как и по всех регионах России, пройдет ежегодная Декада спорта и здоровья. Ее целью является привлечение населения к активному отдыху и здоровому образу жизни в выходные и нерабочие праздничные дни.

К услугам любителей спорта и активного отдыха будут предоставлены 4 ледовых дворца, 77 катков, 67 бассейнов, 115 лыжных трасс, 125 хоккейных коробок. По всей республике в рамках Декады спорта и здоровья будут организованы более 500 спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, веселых семейных стартов.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайтах администраций муниципальных районов и городских округов Чувашии.

Предварительная программа проведения Декады спорта и здоровья в подведомственных Минспорта Чувашии спортивных учреждениях, а также в муниципалитетах республики: