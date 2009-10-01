|
№
|
Наименование мероприятия
|
Дата проведения
|
Место проведения
|
Ответственные
|
Алатырский район
|
1
|
Физкультурно-оздоровительные мероприятия на местах («Веселые старты», игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, пробный прием испытаний ГТО)
|
1 – 10 января
2021 г.
|
Спортивные залы общеобразовательных школ
|
Администрация Алатырского района Чувашской Республики
8(83531) 22-5-63
|
2
|
Новогодний районный турнир по мини-футболу среди команд сельской молодежи
|
3 января 2021 г.
|
с. Алатырь, МАУ ДО «ДЮСШ»
|
3
|
Муниципальный этап чемпионата Школьной волейбольной лиги Чувашской Республики сезона 2020 – 2021 учебного года
|
5 января 2021 г.
|
Аликовский район
|
1
|
Республиканские соревнования по спортивной ходьбе на призы Деда Мороза
|
3 января 2021 г.
|
с. Аликово
|
Администрация Аликовского района Чувашской Республики
8(83535) 22-0-75
|
2
|
Соревнование по шорт-треку среди учащихся района
|
5 января 2021 г.
|
с. Аликово
|
3
|
Первенство района по мини-футболу
|
6 января 2021 г.
|
с. Аликово,
МАУ ДО «ДЮСШ «Хелхем»
|
4
|
Первенство района по волейболу
|
7 января 2021 г.
|
5
|
Открытый Рождественский турнир по настольному теннису
|
8 января 2021 г.
|
6
|
Первенство района по лыжным гонкам
|
9 января 2021 г.
|
с. Аликово
|
Батыревский район
|
1
|
Традиционный новогодний турнир по мини-футболу на призы КФК «Шапчак»
|
1 января 2021 г.
|
с. Норваш Шигали
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК» «Паттар»
Батыревского района Чувашской Республики
8(83532) 50-3-56
|
2
|
Спортивно-музыкальное мероприятие «Зимние забавы»
|
2 января 2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК» «Паттар»
|
3
|
Традиционный турнир по волейболу среди мужчин памяти Елкина Н.А.
|
4 января 2021 г.
|
с. Сугуты
|
4
|
Турнир по мини-футболу среди тренерских групп
|
4 – 6 января 2021 г.
|
стадион «Паттар»
|
5
|
Турнир по волейболу памяти воина-афганца Максимова И.Н.
|
5 января 2021 г.
|
МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ»
|
6
|
Турнир по волейболу памяти заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской Республики Хитрова А.Г.
|
6 января 2021 г.
|
МБОУ
«Алманчиковская ООШ»
|
7
|
Турнир по мини-футболу на призы главы Батыревского сельского поселения Чувашской Республики
|
7 января 2021 г.
|
стадион «Паттар»
|
8
|
Традиционный турнир по хоккею с шайбой памяти Казачкова А.П.
|
7 января 2021 г.
|
Сугутское с/п.
|
9
|
Традиционная лыжная Рождественская гонка
|
8 января 2021 г.
|
д. Малые Арабузи
|
10
|
Турнир по волейболу среди юношей и девушек
|
8 – 9 января
2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК» «Паттар»
|
11
|
Традиционный турнир по шашкам и шахматам
|
10 января 2021 г.
|
стадион «Паттар»
|
Вурнарский район
|
1
|
Товарищеская встреча по волейболу среди работников администраций, глав сельских поселений и сельхоз предприятий Вурнарского района Чувашской Республики
|
2 января 2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Рассвет»
|
Администрация Вурнарского района Чувашской Республики
8(83537) 25-3-38
|
2
|
Открытый турнир по настольному теннису памяти Соколова Ф.Г.
|
4 января 2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Рассвет»
|
3
|
Чемпионат Вурнарского района по зимнему футболу
|
с 4 января 2021 г.
|
стадион «Химик»
|
Ибресинский район
|
1
|
Спортивно-развлекательная игра «Писпак Паттаре»
|
4 января 2021 г.
|
с. Климово
|
Администрация Ибресинского района Чувашской Республики
8(83538) 21-5-77
|
2
|
Спортивно-развлекательное мероприятие «Теннисный спор»
|
5 января 2021 г.
|
д. Айбечи
|
3
|
Хоккейный турнир на призы главы администрации Новочурашевского сельского поселения
|
6 января 2021 г.
|
д. Новое Чурашево
|
4
|
Спортивно-развлекательное мероприятие «Наши сани едут сами»
|
7 января 2021 г.
|
д. Нижние Абакасы
|
5
|
Хоккейный турнир на кубок главы Айбечского сельского поселения
|
9 января 2021 г.
|
д. Айбечи
|
Канашский район
|
1
|
Районный турнир по хоккею с шайбой памяти кавалера двух орденов Мужества Павлова В.В.
|
4 января 2021 г.
|
с. Шибылги
|
Администрация
Канашского района
Чувашской Республики
8(83533) 22-4-99
|
2
|
День спорта и здоровья для работников администрации Ибресинского района, глав и специалистов сельских поселений Ибресинского района Чувашской Республики
|
5 января 2021 г.
|
АОУ ДО «ДЮСШ «Импульс»
|
3
|
Мини-футбол среди сельской молодежи Ибресинского района Чувашской Республики
|
6 января 2021 г.
|
АОУ ДО «ДЮСШ «Импульс»
|
4
|
Товарищеская встреча по волейболу среди работников администрации и ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева
|
8 января 2021 г.
|
АОУ ДО «ДЮСШ «Импульс»
|
5
|
Катание на коньках, лыжах и ватрушках
|
1 – 10 января
2021 г.
|
АО ДО «ДОЛ «Космонавт им. А.Г. Николаева»
|
Козловский район
|
1
|
Ориентирование на льду «Лабиринт»
|
3 января 2021 г.
|
АУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Атал»
|
АУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Атал»
Козловского района Чувашской Республики
8(83534) 21-9-43
|
2
|
Турнир по мини-футболу среди учебных групп
|
4 января 2021 г.
|
3
|
Хоккей на валенках
|
5 января 2021 г.
|
4
|
Рождественский турнир по волейболу на призы доктора Ю.А. Зорина
|
7 января 2021 г.
|
5
|
Первенство ДЮСШ «Рождественские лыжные гонки»
|
8 января 2021 г.
|
Комсомольский район
|
1
|
Открытый рождественский турнир по волейболу среди женских команд памяти чемпионки Чувашской Республики Е. Петрейкиной
|
3 января 2021 г.
|
МАУ ДО ДЮСШ «Кетне»
|
Администрация Комсомольского района Чувашской Республики
8(83539) 51-2-99
|
2
|
Рождественский турнир по мини-футболу среди юношей общеобразовательных организаций Комсомольского района
|
4 января 2021 г.
|
3
|
Традиционный турнир по волейболу памяти Ф. Мамуткина
|
5 января 2021 г.
|
4
|
Открытый Рождественский турнир по волейболу на призы ООО «Агрофирма «Слава Картофелю» Комсомольского района
|
6 января 2021 г.
|
5
|
Рождественский блиц-турнир по мини-футболу среди женских команд общеобразовательных организаций Комсомольского района
|
8 января 2021 г.
|
Красноармейский район
|
1
|
Работа лыжной трассы в с. Красноармейское
|
1 - 10 января
2021 г.
|
Лыжная трасса
с. Красноармейское
|
Администрация Красноармейского района
Чувашской Республики
8(83530) 22-4-48
|
2
|
Оздоровительные мероприятия с учащимися
с. Красноармейское
|
с. Красноармейское
|
3
|
Организация катания на коньках
|
Хоккейная коробка
с. Красноармейское
|
4
|
Организация прогулок «Скандинавская ходьба»
|
Парк Победы в
с. Красноармейское
и в деревнях
Красноармейского района
|
5
|
Организация катания детей на санках, ватрушках
|
Красночетайский район
|
1
|
Оздоровительные мероприятия с учащимися и работниками образовательных учреждений Красночетайского района «Зима – 2021»
|
1 – 10 января
2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»,
стадион «Центральный»
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»,
Администрация Красночетайского района Чувашской Республики
8(83551) 21-1-52
|
2
|
Лыжные вылазки делегаций трудовых коллективов района в зимний оздоровительный центр «Чавал»
|
Зимний оздоровительный центр «Чавал»
|
3
|
Праздничный турнир по настольному теннису, посвященный Новому 2021 году
|
3 января 2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»
|
4
|
Праздничный турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный новогодним и рождественским праздникам
|
4 января 2021 г.
|
5
|
Соревнования по плаванию, посвященный новогодним и рождественским праздникам
|
5 января 2021 г.
|
6
|
Праздничный турнир по волейболу среди команд юношей образовательных учреждений района
|
7
|
Рождественские лыжные гонки
|
6 января 2021 г.
|
Зимний оздоровительный центр «Чавал»
|
8
|
Праздничный шахматный турнир «Рождество - 2021»
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»
|
9
|
Праздничный турнир по мини-футболу среди команд учащихся образовательных учреждений
|
6 и 9 января
2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Хастар»
|
10
|
Районный турнир по волейболу среди женских команд «Рождество – 2021»
|
7 января 2021 г.
|
11
|
Районный турнир по волейболу среди мужских команд «Рождество – 2021»
|
8 января 2021 г.
|
12
|
Семейные старты здоровья «Папа, мама и я – спортивная семья»
|
9 января 2021 г.
|
13
|
Турнир по шашкам
|
14
|
Праздничные соревнования по дартсу
|
15
|
Районный турнир по волейболу среди команд девушек образовательных учреждений района
|
10 января 2021 г.
|
Мариинско-Посадский район
|
1
|
Товарищеский матч по хоккею между командами «Водник» - «Аниш»
|
1 января 2021 г.
|
АУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Мариинский
им. Е. Николаевой»
|
АУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Мариинский
им. Е. Николаевой»
8(83542) 21-7-76
|
2
|
Соревнования по настольному теннису среди женщин
|
2 января 2021 г.
|
3
|
Товарищеский матч по хоккею между командами «Водник1» - «Водник2»
|
3 января 2021 г.
|
4
|
Соревнования по футболу памяти Филатова среди юношей 2007-2008 гг. р.
|
4 января 2021 г.
|
5
|
Рождественский турнир по вольной борьбе
|
5 января 2021 г.
|
6
|
Соревнования по футболу среди девушек 2009-2010 г.р.
|
7
|
Рождественский турнир по баскетболу
|
6 января 2021 г.
|
8
|
Соревнования по дартсу
|
7 января 2021 г.
|
9
|
Соревнования по настольному теннису среди мужчин
|
8 января 2021 г.
|
10
|
Соревнования по шашкам
|
9 января 2021 г.
|
11
|
Соревнования по шахматам
|
10 января 2021 г.
|
Моргаушский район
|
1
|
«Кубок четырех» сильнейших команд по волейболу Моргаушского района Чувашской Республики
|
6 января 2021 г.
|
МАУ ДО «СШ «Сывлах»
|
Администрация
Моргаушского района
Чувашской Республики
8(83541) 63-4-65
|
2
|
Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд
|
6 – 7 января
2021 г.
|
Порецкий район
|
1
|
Массовое катание на коньках
|
2 – 10 января
2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
|
Администрация
Порецкого района
Чувашской Республики
8(83543) 21-5-63
|
2
|
Рождественский турнир по шахматам на призы главы администрации Напольновского сельского поселения
|
5 января 2021 г.
|
с. Напольное
|
3
|
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд памяти Николаева
|
6 января 2021 г.
|
МАОУ
«Семеновская СОШ»
|
4
|
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд
|
9 января 2021 г.
|
МАОУ «Порецкая СОШ»
|
Урмарский район
|
1
|
Катания на коньках «Веселые коньки»
|
1 – 10 января
2021 г.
|
п. Урмары, каток
|
Администрация
Урмарского района
Чувашской Республики
8(83544) 23-1-38
|
2
|
Катание на лыжах
|
центральный стадион
|
3
|
Соревнования по общей физической подготовке среди тренерских групп на призы Деда Мороза и Снегурочки
|
4 января 2021 г.
|
Дом спорта
|
4
|
Рождественские старты по плаванию
|
6 января 2021 г.
|
АУ ДО «ДЮСШ «Илем»
|
5
|
Рождественские лыжные гонки
|
п. Урмары, парк культуры
|
6
|
Рождественский турнир по мини-футболу на призы братьев Хованских
|
7 января 2021 г.
|
Дом спорта
|
7
|
Районные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»
|
8 января 2021 г.
|
п. Урмары, каток
|
Цивильский район
|
1
|
Всероссийский турнир по боксу «Сильные духом»
|
3 – 6 января
2021 г.
|
АО ДО «ДЮСШ «Асамат»
|
Администрация
Цивильского района
Чувашской Республики
8(83545) 21-3-29
|
2
|
Кубок по хоккею
|
3 – 6 января
2021 г.
|
Хоккейные коробки
КСК п. Опытный,
АО ДО «ДЮСШ «Асамат»
|
3
|
Всероссийская акция «Я люблю папу, маму и хоккей»
|
5 января 2021 г.
|
Хоккейные коробка
КСК п. Опытный
|
4
|
Рождественские турниры по волейболу на призы главы Цивильского городского поселения
|
7 – 8 января
2021 г.
|
АО ДО «ДЮСШ «Асамат»
|
5
|
Открытый финал кубка по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд
|
8 января 2021 г.
|
6
|
Турнир памяти Б.В. Михайлова по мини-футболу на снегу
|
9 января 2021 г.
|
7
|
Рождественский турнир по мини-футболу среди клубных детских команд
|
9 – 10 января
2021 г.
|
Чебоксарский район
|
1
|
Районные соревнования по мини-футболу среди мужских команд ветеранов
|
3 января 2021 г.
|
МАУ ДО
«ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап»
|
Администрация
Чебоксарского района
Чувашской Республики
8(83540) 24-7-40
|
2
|
Районные соревнования по футзалу среди ООШ в зачет Спартакиады школьников Чебоксарского района
|
4 января 2021 г.
|
3
|
Рождественский турнир по хоккею среди мужских команд
|
стадион «Улап»
|
4
|
Рождественская лыжная гонка
|
5 января 2021 г.
|
5
|
Районные соревнования по зимнему мини-футболу среди мужских команд
|
6 января 2021 г.
|
6
|
Рождественские соревнования по автоспорту
|
9 января 2021 г.
|
трасса д. Чиршкасы
|
Минспорт Чувашии
|
Шемуршинский район
|
1
|
Спортивные мероприятия среди жителей сельского поселения (футбол, волейбол и лыжные гонки)
|
2 января 2021 г.
|
Чепкас – Никольское с/п
|
Администрация
Шемуршинского района
Чувашской Республики
8(83546) 23-2-26
|
2
|
Мини-футбольный турнир среди школьников, сельской молодежи и жителей села Шемурша
|
Шемуршинское с/п
|
3
|
Футбол на снегу среди детей и младших юношей «Снежинка – 2021»
|
4
|
Лыжные соревнования среди жителей сельского поселения
|
3 января 2021 г.
|
Ст. Чукальское с/п
|
5
|
Соревнования по скоростному спуску на санках «Веселые горки – 2021»
|
Чукальское с/п
|
6
|
Новогодняя лыжная эстафета
|
4 января 2021 г.
|
Б-Баишевское с/п
|
7
|
Баскетбольный турнир
|
5 января 2021 г.
|
Трехбалтаевское с/п
|
8
|
Традиционный шашечный турнир и волейбольный турнир
|
6 января 2021 г.
|
Карабай-Шемуршинское с/п
|
9
|
Традиционный рождественский турнир по волейболу с участием команд сельских поселений
|
М-Буяновское с/п
|
10
|
Рождественский хоккей среди молодежи района
|
8 января 2021 г.
|
Большебуяновское с/п
|
11
|
Первенство по хоккею с шайбой среди сельской молодежи
|
Чукальское с/п
|
12
|
Массовое посещение хоккейной площадки
|
1 – 10 января
2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах»
|
Шумерлинский район
|
1
|
Зимний футбол
|
3 января 2021 г.
|
д. Покровское
|
Администрация
Шумерлинского района
Чувашской Республики
8(83536) 20-6-29
|
2
|
Турнир по волейболу
|
4 января 2021 г.
|
МБОУ «Юманайская СОШ им. С.М. Архипова»
|
3
|
Турнир по шашкам «Шашки, к бою»
|
4
|
Товарищеская встреча по волейболу
|
4 января 2021 г.
|
МБОУ «Алгашинская СОШ»
|
5
|
Соревнования по настольному теннису среди 2 - 4 классов
|
4 – 5 января
2021 г.
|
МАУ ДО
«СШ им. В.Н. Ярды»
|
6
|
Рождественский турнир по шашкам
|
6 января 2021 г.
|
Юманайский СДК
|
7
|
Первенство по шашкам и шахматам среди 1 – 4 классов
|
6 января 2021 г.
|
МБОУ
«Торханская НШ-ДС»
|
8
|
Рождественская лыжня
|
7 января 2021 г.
|
д. Петропавловск
|
Ядринский район
|
1
|
Турнир по хоккею среди команд города Ядрин
|
4 января 2021 г.
|
МАУ ДО
«ДЮСШ «ФСК «Присурье»
|
Администрация
Ядринского района
Чувашской Республики
8(83547) 22-0-70
|
2
|
Турнир по баскетболу среди команд города Ядрин
|
3
|
Турнир по волейболу среди взрослых команд
|
5 января 2021 г.
|
4
|
Турнир Ядринского района по плаванию
|
6 января 2021 г.
|
5
|
Турнир Ядринского района по мини-футболу
|
7 января 2021 г.
|
Яльчикский район
|
1
|
Турнир по мини-футболу среди команд улиц села Яльчики
|
2 января 2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ
им. А. Игнатьева «Улап»
|
Администрация
Яльчикского района
Чувашской Республики
8(83549) 25-5-91
|
2
|
Мастер-класс по тяжелой атлетике от мастеров спорта России по тяжелой атлетике Портнова Павла и Иноходова Анатолия
|
3 января 2021 г.
|
Дом спорта села Яльчики
|
3
|
Первенство Яльчикского района среди учащихся младшего возраста памяти учителя физкультуры Ефимова
|
4 января 2021 г.
|
д. Яманчурино
|
4
|
Мастер-класс по гиревому спорту от мастера спорта России Павлова Александра
|
5 января 2021 г.
|
Дом спорта села Яльчики
|
5
|
Турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта старше 50 лет
|
6 января 2021 г.
|
6
|
Первенство Яльчикского района по хоккею среди учащихся старшего возраста
|
7 января 2021 г.
|
с. Большие Яльчики
|
Янтиковский район
|
1
|
Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по волейболу среди мальчиков 2003 г.р. и моложе
|
3 января 2021 г.
|
МАУ ДО
«ДЮСШ-ФСК «Аль»
|
Администрация
Янтиковского района
Чувашской Республики
8(83548) 21-4-98
|
2
|
Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по самбо среди воспитанников
|
4 января 2021 г.
|
3
|
Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по плаванию среди воспитанников
|
5 января 2021 г.
|
4
|
Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по волейболу среди девочек 2007 г.р. и моложе
|
6 января 2021 г.
|
5
|
Традиционное первенство Янтиковского района по лыжным гонкам памяти выдающегося спортсмена и активиста, бывшего генерального директора ООО «АгроДеталь» Владимира Лукина
|
6
|
Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по футболу среди учащихся 2011-2012 г.г.р. и моложе
|
7 января 2021 г.
|
7
|
Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по футболу среди учащихся 2009-2010 г.г.р. и моложе
|
8 января 2021 г.
|
8
|
Открытое первенство Янтиковского района по хоккею
|
9
|
Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по футболу среди учащихся 2007-2008 г.г.р. и моложе
|
9 января 2021 г.
|
10
|
Волейбольный турнир среди команд землячества и администрации Янтиковского района на призы депутата Госсовета Чувашии Юрия Зорина
|
11
|
Первенство МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» по футболу среди учащихся 2005-2006 г.г.р. и моложе
|
10 января 2021 г.
|
г. Алатырь
|
1
|
Турнир по спортивной гимнастике на призы Деда Мороза
|
4 января 2021 г.
|
МБОУ ДО «ДЮСШ №1»
|
Администрация
города Алатыря
Чувашской Республики
8(83548) 20-6-85
|
2
|
Новогодние старты по плаванию среди спортивно-оздоровительных групп
|
4, 5, 6 и 8 января
2021 г.
|
АОУ ДО «ФСК»
|
3
|
Турнир по баскетболу среди девушек
|
4 и 6 января
2021 г.
|
4
|
Баскетбольные соревнования «Матч звезд» среди юношей
|
5 января 2021 г.
|
5
|
Турнир по вольной борьбе на призы Деда Мороза
|
МБОУ ДО «ДЮСШ №1»
|
6
|
Турнир по волейболу
|
6 января 2021 г.
|
АОУ ДО «ФСК»
|
7
|
Турнир по мини-футболу
|
МБОУ ДО «ДЮСШ №1»
|
8
|
Турнир по гиревому спорту
|
8 января 2021 г.
|
АОУ ДО «ФСК»
|
г. Канаш
|
1
|
Борцовские схватки «Синий ковер»
|
2 января 2021 г.
|
СК «Атлант»
|
Администрация
города Канаш
Чувашской Республики
8(83533) 23-6-78
|
2
|
Мероприятия по лыжным гонкам на призы магазина «Строй-Сити»
|
3 января 2021 г.
|
Парк культуры и отдыха
г. Канаш
|
3
|
Соревнования по плаванию на призы секции вольной борьбы СШ «Локомотив»
|
СШ «Локомотив»
|
4
|
Первенство СШ «Локомотив» по лыжным гонкам
|
4 января 2021 г.
|
Канашский лесхоз
|
5
|
Соревнования по легкой атлетике «Рождественские барьеры»
|
МБОУ «СОШ №6»
|
6
|
Турнир по мини-футболу среди команд игроков 40+
|
5 января 2021 г.
|
СШ «Локомотив»
|
7
|
Рождественский турнир по баскетболу
|
МБОУ «СОШ №7»
|
8
|
Рождественский турнир-первенство СШ «Локомотив» по гиревому спорту
|
6 января 2021 г.
|
СШ «Локомотив»
|
9
|
Сдача тестовых испытаний ВФСК «ГТО»
|
7 января 2021 г.
|
10
|
Веселые старты «Мы за ЗОЖ»
|
10 января 2021 г.
|
«СШ им В.П. Воронкова»
|
г. Чебоксары
|
1
|
Тренировочные мероприятия по настольному теннису
|
3 – 10 января
2021 г.
|
ФОК «СШОР»
|
МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука
им. И. Солдатовой»
8(8352) 45-81-44
|
2
|
Чемпионат и Первенство Чувашской Республики по стрельбе из лука
|
7 – 10 января
2021 г.
|
«Спартак» г. Чебоксары
|
г. Шумерля
|
1
|
Рождественский благотворительный турнир по футзалу среди любительских команд
|
4 января 2021 г.
|
стадион «Труд»
|
Администрация
города Шумерля
Чувашской Республики
8(83536) 20-5-59
|
2
|
Турнир города Шумерля по волейболу среди мужских команд «Кубок главы администрации города Шумерля»
|
5 – 6 января
2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»
|
3
|
Чемпионат города Шумерля по лыжным гонкам среди любителей, посвященный памяти А. Тарлыкова
|
6 января 2021 г.
|
п. Палан
|
4
|
Рождественский турнир города Шумерля по хоккею среди детских команд
|
8 января 2021 г.
|
стадион «Труд»
|
5
|
Турнир по баскетболу среди воспитанников отделения баскетбола МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»
|
8 января 2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»
|
г. Новочебоксарск
|
1
|
Открытый городской турнир по мини-футболу памяти А.В. Кочеткова
|
3 - 5 января
2021 г.
|
МБУ «СШ №1»
|
Администрация
города Новочебоксарска Чувашской Республики
8(8352) 73-81-26
|
2
|
Физкультурно-массовое мероприятие «Рождественский переполох»
|
6 января 2021 г.
|
АУ «Центральный стадион А.Г. Николаева»
|
г. Чебоксары
|
1
|
Тренировочные мероприятия по настольному теннису
|
3 – 10 января
2021 г.
|
ФОК «СШОР»
|
МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой»
8(8352) 45-81-44
|
2
|
Чемпионат и Первенство Чувашской Республики
по стрельбе из лука
|
7 – 10 января
2021 г.
|
«Спартак» г. Чебоксары
|
3
|
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в бассейне
|
1 – 10 января
2021 г.
|
ул. Совхозная, 9
|
Управление физической культуры и спорта администрации
города Чебоксары
Чувашской Республики
8(8352) 23-50-98
|
4
|
Предоставление освещенной лыжной трассы
|
ул. Совхозная, 2 Б
|
5
|
Предоставление проката лыжного инвентаря
|
6
|
Соревнования по хоккею с шайбой,
посвященный Новому году
|
2 января 2021 г.
|
Хоккейная площадка
по ул. Гузовского, 21
|
7
|
Соревнования по хоккею среди любительских команд
|
Хоккейная площадка
по Эгерскому бульвару, 33
|
8
|
Товарищеская игра по хоккею между дворовыми командами
|
Хоккейная коробка
по пр. Соляное, 14
|
9
|
Матчевые встречи по хоккею среди взрослых команд
|
2, 5, 7, 9 января
2021 г.
|
МБУ «СШ «Энергия»
|
10
|
Массовое катание на крытом тренировочном катке
«Новое Поколение»
|
2 – 10 января
2021 г.
|
ул. Гагарина, 40
|
11
|
Массовое катание на уличном катке стадиона «Спартак»
|
12
|
Предоставление бассейна и тренажерного зала
в ФОК «Спартак»
|
ул. Гагарина 40/1
|
13
|
Матчевые встречи по футболу среди юношей 2006-07 г.р.
|
3 января 2021 г.
|
стадион «Волга»
|
14
|
Новогодний турнир по мини-футболу
среди детей 2009-10 г.р
|
3 - 4 января
2021 г.
|
СШ № 1
|
15
|
Соревнования по силовому многоборью
|
3 -10 января
2021 г.
|
Чувашский ГАУ
|
16
|
«Новогодняя сказка» спортивно-оздоровительные мероприятия для школьников
|
4 января 2021 г.
|
МБУ «СШ № 10»
|
17
|
Мастер-класс по боксу
|
МБУ «СШ им. В.С. Соколова» ул. Р. Зорге, 21/1
|
18
|
Новогодний футбольный матч юношей и детей микрорайонов Юность и Университетская
|
4 – 5 января
2021 г.
|
стадион «Труд»,
стадион «СОШ №62
|
19
|
Соревнования по баскетболу 3х3 среди средней и старшей возрастных групп
|
«СШ по баскетболу
им. В.И. Грекова»
|
20
|
«Снежинка-2021» Турнир по футболу на снегу среди детей 2008-09 г.р. и младших юношей 2006-07 г.р.
|
4 – 9 января
2021 г.
|
стадион «Труд»
|
21
|
Рождественский турнир по бадминтону среди детей и взрослых
|
5 января 2021 г.
|
МБУ «СШ № 10»
|
22
|
Соревнования по шорт-треку
|
Хоккейная коробка по
ул. Афанасьева, 9; СОШ №60
|
23
|
Рождественский турнир по бадминтону
среди детей и родителей
|
5 – 6 января
2021 г.
|
АУ «СШ № 1»
|
24
|
Соревнования по хоккею с шайбой
|
6 января 2021 г.
|
Хоккейная коробка
по ул. Николаева, 32
|
25
|
Мастер-класс по пауэрлифтингу
|
ул. Кукшумская, 7
|
26
|
Мастер-класс по вольной борьбе
|
ул. Кукшумская, 9
|
27
|
Мастер-класс по тяжелой атлетике
|
пр-т 9-й Пятилетки, 4Б
|
28
|
Рождественский турнир по армрестлингу
среди юношей и девушек 14 – 15 лет
|
МБОУ «СОШ № 60»
|
29
|
Матчевые встречи по хоккею среди ветеранов
|
6, 9 января 2021 г.
|
МБУ «СШ «Энергия»
|
30
|
Рождественский турнир по мини-футболу
среди взрослого населения
|
7 января 2021 г.
|
МБУ «СШ № 10»
|
31
|
Новогодний фестиваль для детей
«Фитнес Снегурочка 2021»
|
8 января 2021 г.
|
32
|
Турнир по футболу на снегу среди детей
|
СОШ № 9
|
33
|
Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд
|
СОШ № 1
|
34
|
Мастер-класс по боксу
|
Эгерский б-р, 40А
|
35
|
Мастер-класс по кикбоксингу
|
ул. Ф. Лукина, 6В
|
36
|
Проведение конкурса «Снайпер» по возрастным группам
|
8 – 9 января
2021 г.
|
«СШ по баскетболу
им. В.И. Грекова»
|
37
|
Фитнес с мамой
|
АУ «СШ № 1»
|
38
|
Товарищеская игра по хоккею
между дворовыми командами
|
9 января 2021 г.
|
Хоккейная коробка
по пр. Соляное, 14
|
39
|
Соревнования «Бег на коньках»
|
Хоккейная коробка
по Эгерский б-р, 33
|
40
|
Рождественский турнир по настольным играм
|
МБУ «САШ»
|
41
|
Мастер-класс по плаванию
|
Эгерский б-р, 40А
|
42
|
Мастер-класс в тренажерном зале
|
АУ «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии
|
|
1
|
Спортивно оздоровительный заезд
|
27 декабря –
9 января 2021 г.
|
АУ Чувашии ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии
|
АУ Чувашии ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии
8(8352) 26-60-96
|
2
|
Соревнования по катанию с горки «Рождественские катания»
|
2 января 2021 г.
|
3
|
Учебно-тренировочные мероприятия спортсменов Чувашской Республики
|
3 – 10 января
2021 г.
|
4
|
Массовое катание на коньках для детей и вожатых лагеря «Росинка
|
8 января 2021 г.
|
стадион «Олимпийский»
|
АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
|
1
|
Работа катка (прокат коньков)
|
1 – 10 января
2021 г.
|
АУ «ФОЦ «Белые камни»
Минспорта Чувашии
|
АУ «ФОЦ
«Белые камни»
Минспорта Чувашии
8(8352) 26-60-96
|
2
|
Катание на лыжах (прокат инвентаря)
|
3
|
Катание с горки на тюбингах, санках, ватрушках (прока инвентаря)
|
АУ «ЦСП имени А. Игнатьева» Чувашской Республики
|
1
|
Новогоднее массовое катание
|
1 – 10 января
2021 г.
|
стадион «Олимпийский»
|
Николаев В.П.
8(8352) 56-34-72
|
2
|
Новогоднее массовое катание
|
Ледовый дворец «Арена»
|
Протапович А.В.
8(8352) 32-01-02
|
3
|
Массовое катание для организаций и предприятий города
|
1 – 10 января
2021 г.
|
Ледовый дворец «Арена»
|
4
|
Новогодняя благотворительная акция «Ледовая феерия»
|
3 января 2021 г.
|
5
|
Первенство Чувашской Республики среди любительских команд по хоккею
|
4 – 10 января
2021 г.
|
6
|
Проведение мастер-класса хоккеистов сборной Чувашской Республики с учащимися школ хоккея
|
5 января 2021 г.
|
БУ «СШОР № 1 им. В. Егоровой» Минспорта Чувашии
|
1
|
Турнир по футболу
|
3 января 2021 г.
|
с. Аликово
|
БУ «СШОР № 1
им. В. Егоровой»
8(8352) 62-24-45
|
2
|
Соревнования по ходьбе
|
3
|
Спортивные эстафеты между группами начальной подготовки
|
4 января 2021 г.
|
БУ «СШОР № 1
им. В. Егоровой»
|
4
|
Товарищеский матч по мини-футболу между ветеранами работниками спорта, тренерами и спортсменами
|
7 января 2021 г.
|
5
|
Совместный поход для катания на коньках работников СШОР № 1 и спортсменов
|
9 января 2021 г.
|
Ледовый дворец «Арена»
|
БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии
|
1
|
Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка»
|
6 января 2021 г.
|
БУ «СШОР № 2»
|
БУ «СШОР № 1
им. В. Егоровой»
Минспорта Чувашии
8(8352) 22-39-69
|
2
|
Чемпионат Чувашской Республики по лыжным гонкам - спринт
|
10 января 2021 г.
|
АУ «СШОР № 3» Минспорта Чувашии
|
1
|
Катание на коньках
|
4 и 8 января
2021 г.
|
Центральный стадион
им. А.Г. Николаева
|
АУ «СШОР № 3»
Минспорта Чувашии
8(8352) 73-39-00
8(8352) 73-74-68
|
2
|
«Снежные игры» спортсменов отделения волейбола
|
5 января 2021 г.
|
АУ «СШОР № 3»
|
3
|
«Зимняя игра в футбол», «Посещение зоопарка» отделения вольной борьбы
|
4
|
«Лыжная прогулка» отделения триатлона
|
6 января 2021 г.
|
АУ «ФОЦ «Росинка»
|
5
|
«Зимний футбол» спортсменов отделения бокса
|
9 января 2021 г.
|
Ельниковская роща
|
6
|
«Рождественский турнир» отделения тенниса
|
АУ «СШОР № 3»
|
БУ «СШОР № 4» Минспорта Чувашии
|
Ледовый дворец «Сокол», г. Новочебоксарск
|
1
|
Массовое катание на коньках
|
1 января 2021 г.
|
12:00 – 17:00
18:00 – 19:15
|
БУ «СШОР № 4» Минспорта Чувашии
8(8352) 73-73-04
|
2
|
Массовое катание на коньках
|
2 января 2021 г.
|
14:00 – 17:00
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
|
3
|
Массовое катание для работников ПАО «Химпром
|
3 января 2021 г.
|
13:30 – 14:30
|
4
|
Массовое катание на коньках
|
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
|
5
|
Массовое катание на коньках
|
4 января 2021 г.
|
19:15 – 20:30
|
6
|
Массовое катание на коньках
|
5 января 2021 г.
|
19:15 – 20:30
|
7
|
Массовое катание на коньках
|
6 января 2021 г.
|
19:15 – 20:30
|
8
|
Массовое катание на коньках
|
7 января 2021 г.
|
11:00 – 13:30
19:15 – 20:30
|
9
|
Массовое катание на коньках
|
8 января 2021 г.
|
19:15 – 20:30
|
10
|
Массовое катание на коньках
|
9 января 2021 г.
|
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
|
11
|
Массовое катание на коньках
|
10 января 2021 г.
|
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
|
Региональный центр по хоккею, г. Чебоксары
|
1
|
Массовое катание на коньках
|
1 января 2021 г.
|
12:00 – 17:00
18:00 – 19:15
|
БУ «СШОР № 4» Минспорта Чувашии
8(8352) 73-73-04
|
2
|
Массовое катание на коньках
|
2 января 2021 г.
|
12:00 – 17:00
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
|
3
|
Массовое катание на коньках
|
3 января 2021 г.
|
12:00 – 17:00
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
|
4
|
Массовое катание на коньках
|
4 января 2021 г.
|
15:30 – 16:45
17:00 – 18:15
18:30 – 19:45
|
5
|
Массовое катание на коньках
|
5 января 2021 г.
|
15:30 – 16:45
17:00 – 18:15
18:30 – 19:45
|
6
|
Массовое катание на коньках
|
6 января 2021 г.
|
15:30 – 16:45
17:00 – 18:15
|
7
|
Массовое катание на коньках
|
7 января 2021 г.
|
15:30 – 16:45
17:00 – 18:15
18:30 – 19:45
|
8
|
Массовое катание на коньках
|
8 января 2021 г.
|
15:30 – 16:45
17:00 – 18:15
18:30 – 19:45
|
9
|
Массовое катание на коньках
|
9 января 2021 г.
|
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
|
10
|
Массовое катание на коньках
|
10 января 2021 г.
|
18:00 – 19:15
19:45 – 21:00
|
БУ «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии
|
1
|
Тренировочные мероприятия по вольной борьбе с приглашением борцов из районов и городов республики
|
4 – 9 января
2021 г.
|
БУ «СШОР № 5
им. В.Н. Кочкова»
|
БУ «СШОР № 5
им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии
8(8352) 39-64-80
|
2
|
Работа тренажерного зала по обычному графику
|
4 – 10 января
2021 г.
|
3
|
Соревнования по регболу среди ветеранов и спортсменов
|
6 января 2021 г.
|
4
|
Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на Кубок Ивана Григорьева, МСМК, серебряного призера чемпионата Европы
|
8 января 2021 г.
|
БУ «СШОР № 6» Минспорта Чувашии
|
1
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Тренировочное мероприятие сборной команды Чувашской Республики по спортивной гимнастике (женщины, юниорки, девушки)
|
2 – 9 января
2021 г.
|
БУ «СШОР № 6»
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БУ «СШОР № 6» Минспорта Чувашии
8(8352) 62-03-47
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2
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Подвижные игры «Зимние забавы»
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4, 8, 9 января
2021 г.
|
3
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Сдача нормативов «Готов!»
|
4, 6, 8 января
2021 г.
|
4
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«Веселые старты»
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5, 7 января 2021 г.
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5
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Физкультурное занятие «Суставная гимнастика»
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6
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Совместный поход родителей с детьми «Все - на коньки»
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6 января 2021 г.
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стадион «Спартак»
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БУ «СШОР № 7 им. В. Ярды» Минспорта Чувашии
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1
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Оздоровительное плавание
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2 – 8 января
2021 г.
|
Центр Маунтинбайка
|
БУ «СШОР № 7
им. В. Ярды»
Минспорта Чувашии
8(8352) 22-83-70
|
2
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Российская лидерская программа для подростков 13 – 18 лет YES!2
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3 – 7 января
2021 г.
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3
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Рождественские старты
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6 января 2021 г.
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4
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Региональный курс подготовки волонтеров
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8 – 10 января
2021 г.
|
5
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Чемпионат и первенство Московского района города Чебоксары по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк-кросс-кантри»
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10 января 2021 г.
|
БУ «СШОР № 8 им. Е. Николаевой» Минспорта Чувашии
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1
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Организация работы тренажерного зала, игры в настольный теннис
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31 декабря 2020 г. – 8 января 2021 г.
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Новошальтямский филиал
д. Новые Шальтямы
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БУ «СШОР № 8
им. Е. Николаевой»
Минспорта Чувашии
8(8352) 45-01-33
|
2
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Организация работы тренажерного зала
|
БУ «СШОР № 8
им. Е. Николаевой»
|
3
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Тренировки согласно расписанию
|
1 - 10 января
2021 г.
|
Ядринское шоссе,
СШОР №1, СШОР №3
|
4
|
Катание на коньках
|
1 января 2021 г.
|
с. Шихазаны
|
5
|
Катание на лыжах и коньках
|
МАОУ «СОШ №1»
г. Чебоксары
|
6
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Мастер – класс по ходьбе
|
3 января 2021 г.
|
МАУ ДО «ДЮСШ «Хелхем» Аликовский район
|
7
|
Кустовые соревнования по ходьбе
|
8
|
Товарищеская встреча по футболу между сотрудниками СШОР №1, СШОР №8 и ДЮСШ «Хелхем»
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9
|
Катание на лыжах и коньках
|
3 января 2021 г.
|
МАОУ «СОШ №1»
г. Чебоксары
|
10
|
Эстафета на льду
|
4 января 2021 г.
|
с. Малые Кибечи
|
11
|
Лыжная прогулка
|
МАОУ «Раскильдинская СОШ» Аликовский район
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12
|
Зимний футбол
|
МБОУ «Октябрьская СОШ» Мариинско-Посадский район
|
13
|
Настольный теннис
|
5 января 2021 г.
|
МАОУ «Раскильдинская СОШ» Аликовский район
|
14
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Лыжный поход в Заволжье
|
район санатория «Чувашия»
|
15
|
Шашечный турнир
|
6 января 2021 г.
|
МАОУ «Раскильдинская СОШ» Аликовский район
|
16
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Мастер-класс по ходьбе
|
МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» Ядринский район
|
17
|
Кустовые соревнования по ходьбе
|
18
|
Новогодний турнир по волейболу
|
МБОУ «Малокибечская ООШ им. А.Я. Яковлева»
с. Малые Кибечи
|
19
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Рождественский турнир по мини-футболу среди тренеров и сотрудников СШОР №1 и СШОР №8
|
7 января 2021 г.
|
СШОР №1
|
20
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Спортивный праздник «Новогодние веселые старты»
|
8 января 2021 г.
|
МБОУ «Шибылгинская СОШ»
|
21
|
Веселые старты
|
9 января 2021 г.
|
МБОУ «Октябрьская СОШ», МАОУ «Раскильдинская СОШ»
|
АУ «СШОР № 10 по самбо и дзюдо» Минспорта Чувашии
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1
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Товарищеские встречи по футболу среди спортсменов
|
3 - 10 января
2021 г.
|
стадион «Энергия»
|
АУ «СШОР № 10
по самбо и дзюдо» Минспорта Чувашии
8(8352) 62-14-15
8(8352) 62-20-01
|
2
|
Учебно-тренировочные сборы по самбо среди юношей и девушек. Контрольные схватки
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ПКС «ЧЕТРА»
|
3
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Учебно-тренировочные сборы по самбо среди юниоров и юниорок. Контрольные схватки
|
СШОР № 10
|
БУ « СШ по футболу» Минспорта Чувашии
|
1
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Открытая тренировка команды БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, мастер-класс Максима Актисова, центрального защитника молодежной команды ФК «Локомотив» г. Москва
|
3, 4, 5, 6, 7 января 2021 г.
|
стадион «Олимпийский»
|
БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии
8(8352) 57-11-87
|
2
|
Открытая тренировка команды БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, мастер-класс Варламова Дмитрия, игрока академии ФК «Рубин» г. Казань и юношеской сборной России по футболу
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8, 9, 10 января 2021 г.
|
стадион «Труд»
|
БУ «СШ по конному спорту» Минспорта Чувашии
|
1
|
Новогодние веселые старты по конному спорту
|
5 января 2021 г.
|
БУ «СШ по конному спорту»
|
БУ «СШ по конному спорту» Минспорта Чувашии
8(8352) 76-26-13
|
2
|
Рождественские эстафеты по конному спорту
|
8 января 2021 г.