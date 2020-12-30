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Новости » В 2021 году в Чувашии финансирование Программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи вырастет на 8,6%

14:55 30 декабря 2020 г.

 

В 2021 году в Чувашии финансирование Программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи вырастет на 8,6%

30 декабря состоялось заседание  Кабинета  Министров Чувашской  Республики. Члены Правительства обсудили программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Финансирование программы в будущем году увеличивается на 8,6%, в том числе за счет средств республиканского бюджета на 41,9% (или 1,3 млрд рублей). Ее общая стоимость составит 20,5 млрд рублей. Подушевой норматив финансирования установлен в размере 16752,6 рубля», – сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов.

Согласно прогнозам Минздрава Чувашии, на каждого жителя республики в следующем году придется не менее десяти посещений в поликлиники. Каждый шестой воспользуется услугой вызова скорой медицинской помощи и лечения в стационаре, каждый 16-й – лечения в дневных стационарах. Паллиативную медицинскую помощь получат более 3900 человек, медицинскую реабилитацию – почти 5,5 тысяч человек и 5700 человек – высокотехнологичную помощь.

Также рассмотрены вопросы о внесении изменений в программу Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» и о внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда».

В завершение заседания первый вице-премьер – министр финансов Чувашии  Михаил Ноздряков проинформировал о том, что республиканское правительство обеспечило получение средств из федерального бюджета на ближайшие три года.

«Перед нами стояла задача заключения 80 соглашений с федеральными органами власти на три года на общую сумму 34,4 млрд рублей до 1 января. Из них  13,4 млрд рублей – на 2021 год.  78 соглашений на текущий момент уже заключено, еще два ожидают подписания в течение дня. Таким образом, мы полностью обеспечиваем заключение соглашений. Это гарантирует получение средств в следующем году и в ближайшую трехлетку», – сообщил он.

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил членов Правительства  за проделанную работу. «Давайте и далее будем активно работать, чтобы реализовывать их в полном объеме, повышать эффективность освоения бюджетных средств», – сказал он.

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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