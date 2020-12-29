29 декабря под председательством руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрия Сержантова состоялось заседание координирующего органа (штаба) народных дружин Чувашской Республики, на котором в режиме видео-конференц-связи участвовали представители администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне и командиры народных дружин.

С информацией о проводимой работе ЧГУ им. И.Н. Ульянова по привлечению обучающихся в ряды народных дружин выступил ректор Андрей Александров. Общественное объединение правоохранительной направленности города Чебоксары «Студенческий отряд охраны правопорядка «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» создано в целях содействия государственным органам, общественным организациям, администрации университета в улучшении нравственной и криминогенной обстановки в молодежной среде, а также пропаганды правовых знаний. Одной из основных задач дружины является помощь в охране общественного порядка МВД по Чувашской Республике.

На данный момент численность студенческой службы безопасности «Дружина» ЧГУ им. И.Н. Ульянова составляет 64 студента (в 2019 году – 47, в 2018 – 40, в 2017 – 20).

В настоящее время на территории республики осуществляют деятельность 26 добровольных народных дружин общей численностью 526 дружинников (мужчин – 295, женщин – 231), внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Чувашской Республики.

Юрий Митрофанов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашской Республике, отметил, что несмотря на то, что в текущем году определенные коррективы в работу народных дружин внесла ситуация с угрозой распространения на территории республики коронавирусной инфекции, активная деятельность дружинников во всех городах и районах республики продолжалась, в том числе по мероприятиям по профилактике коронавирусной инфекции.

В текущем году народные дружинники 13 394 раза задействовались в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении 4 389 мероприятий. При их участии выявлено 1816 административных правонарушений, 7 преступлений.

В 2020 году на мероприятие по стимулированию деятельности народных дружинников муниципальными образованиями выделено более 8 млн рублей.

Вместе с тем Юрий Митрофанов отметил необходимость активизации работы по увеличению количества народных дружинников путем проведения информационно-агитационной работы в трудовых коллективах учреждений, предприятий и организаций, организовав широкое освещение их деятельности в средствах массовой информации.

В завершение заседания Дмитрий Сержантов подчеркнул необходимость увеличения количества выходов народных дружинников на мероприятия по охране общественного порядка и активизации работы по увеличению их количества.