АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Обсуждены вопросы привлечения обучающихся в ряды народных дружин

14:00 30 декабря 2020 г.

 

Обсуждены вопросы привлечения обучающихся в ряды народных дружин

29 декабря под председательством руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрия Сержантова состоялось заседание координирующего органа (штаба) народных дружин Чувашской Республики, на котором в режиме видео-конференц-связи участвовали представители администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне и командиры народных дружин.

С информацией о проводимой работе ЧГУ им. И.Н. Ульянова по привлечению обучающихся в ряды народных дружин выступил ректор Андрей Александров. Общественное объединение правоохранительной направленности города Чебоксары «Студенческий отряд охраны правопорядка «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» создано в целях содействия государственным органам, общественным организациям, администрации университета в улучшении нравственной и криминогенной обстановки в молодежной среде, а также пропаганды правовых знаний. Одной из основных задач дружины является помощь в охране общественного порядка МВД по Чувашской Республике.

На данный момент численность студенческой службы безопасности «Дружина» ЧГУ им. И.Н. Ульянова составляет 64 студента (в 2019 году  – 47, в 2018 – 40, в 2017 – 20).

В настоящее время на территории республики осуществляют деятельность 26 добровольных народных дружин общей численностью 526 дружинников (мужчин – 295, женщин – 231), внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Чувашской Республики.

Юрий Митрофанов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашской Республике, отметил, что несмотря на то, что в текущем году определенные коррективы в работу народных дружин внесла ситуация с угрозой распространения на территории республики коронавирусной инфекции, активная деятельность дружинников во всех городах и районах республики продолжалась, в том числе по мероприятиям по профилактике коронавирусной инфекции.

В текущем году народные дружинники 13 394 раза задействовались в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении 4 389 мероприятий. При их участии выявлено 1816 административных правонарушений, 7 преступлений.

В 2020 году на мероприятие по стимулированию деятельности народных дружинников муниципальными образованиями выделено более 8 млн рублей.

Вместе с тем Юрий Митрофанов отметил необходимость активизации работы по увеличению количества народных дружинников путем проведения информационно-агитационной работы в трудовых коллективах учреждений, предприятий и организаций, организовав широкое освещение их деятельности в средствах массовой информации.

В завершение заседания Дмитрий Сержантов подчеркнул необходимость увеличения количества выходов народных дружинников на мероприятия по охране общественного порядка и активизации работы по увеличению их количества.

 



 Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика