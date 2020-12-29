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Новости » Сергей Артамонов встретился с пчеловодами республики

13:59 30 декабря 2020 г.

 

Сергей Артамонов встретился с пчеловодами республики

В нашей республике зарегистрировано порядка 3 тысяч пасек, в которых содержится более 42 тысяч пчелосемей. Пчеловоды – люди с активной жизненной позицией, живо интересуются происходящими в аграрной сфере изменениями, делятся своим опытом, вносят предложения по развитию отрасли.

На днях депутаты Государственной Думы приняли закон об основных направлениях политики в области развития пчеловодства. Для обсуждения основных положений нового документа пчеловоды собрались в Минсельхозе Чувашии.

Документ допускает использование для пчеловодства земель сельскохозяйственного назначения, а также земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства.

Запрещается расположение пчеловодческой инфраструктуры на земельных участках, которые были использованы для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, пунктов захоронения радиоактивных отходов.

Согласно закону учет пчел осуществляется в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. Ветеринарные правила содержания пчел утверждаются министерством сельского хозяйства.

Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на встрече отметил, что пчелы играют особую роль в развитии биосферы нашего края, сохранении природы и эффективности сельскохозяйственного производства и подчеркнул важность мер регулирования, направленных на защиту интересов пчеловодов и других сельхозтоваропроизводителей, а также потребителей продукции пчеловодства.

По словам генерального директора ОАО «Агентство по пчеловодству» Геннадия Максимова, активное развитие сельскохозяйственного производства привносит неудобства в деятельность пчеловодов в части их взаимодействия с фермерами. Опыт прошлого года показал, что несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей приводит к гибели и ослаблению пчелосемей из-за потери основной массы пчел в семьях.

Также руководитель СППК «Мелилотус» Николай Николаев отметил, что при обработке полей в вечернее время негативное воздействие препаратов на пчел значительно снижается.

На встрече также было отмечено, что Госветслужбой Чувашии в этом году закуплено оборудование тестирования медовой продукции на антибиотики и пестициды, которое к весеннему сезону уже будет настроено и введется в эксплуатацию.

 

 

 

 



 Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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