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Новости » Очередное заседание районного Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

13:56 30 декабря 2020 г.

 

Очередное заседание районного Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

30 декабря 2020 года глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов провел очередное заседание районного Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На совещании обсуждены принимаемые меры на территории муниципального образования по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19.

Александр Кузнецов обязал активизировать работу мобильных групп по проверке соблюдения требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территориях торговых объектов, учреждений, организаций и предприятий, также - активизировать разъяснительную работу с населением в связи с приближающими Новогодними и Рождественскими праздниками в целях предотвращения коварной болезни. Подчеркнул необходимость строгого соблюдения всех мер безопасности в эти праздничные дни, т.к. в новогодние каникулы традиционно съезжаются родные, близкие, друзья с многих регионов страны.

 

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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