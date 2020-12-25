В целях оказания медицинской помощи населению Чувашской Республики 26, 31 декабря 2020 г. и в период с 1 по 10 января 2021 г. будет организована работа стационарной и амбулаторной службы медицинских организаций в следующем порядке:

26 декабря – рабочий день (сокращенный на 1 час);

31 декабря 2020 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

1 января 2021 г. – неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - января 2021 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

7 января 2021 г. – неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

Будут работать «горячие линии» по вопросам обезболивания, льготного лекарственного обеспечения, а также по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.

Работа детской молочной кухни и раздаточных пунктов:

26 декабря 2020 г. – рабочий день;

31 декабря 2020 г. – по графику работы;

1 января 2021 г. – нерабочий праздничный день;

2, 3 января 2021 г. – по графику работы;

4 января 2021 г. – по графику работы;

5, 6 января 2021 г. – по графику работы;

7 января 2021 г. – нерабочий праздничный день;

8 января 2021 г. – по графику работы;

9 января 2021 г. – по графику работы;

10 января 2021 г. – выходной.

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы будет работать в следующем порядке:

26 декабря 2020 г. – рабочий день;

31 декабря 2020 г. – по графику субботы;

с 1 января 2021 г. по 10 января 2021 г. – по графику работы.