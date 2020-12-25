АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » О работе медорганизаций 26, 31 декабря 2020 года и с 1 по 10 января 2021 года

09:14 30 декабря 2020 г.

 

О работе медорганизаций 26, 31 декабря 2020 года и с 1 по 10 января 2021 года

В целях оказания медицинской помощи населению Чувашской Республики 26, 31 декабря 2020 г. и в период с 1 по 10 января 2021 г. будет организована работа стационарной и амбулаторной службы медицинских организаций в следующем порядке:

26 декабря – рабочий день (сокращенный на 1 час);

31 декабря 2020 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

1 января 2021 г. – неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 -  января 2021 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

7 января 2021 г. – неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;

Будут работать «горячие линии» по вопросам обезболивания, льготного лекарственного обеспечения, а также по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.

Работа детской молочной кухни и раздаточных пунктов:

26 декабря 2020 г. – рабочий день;

31 декабря 2020 г. – по графику работы;

1 января 2021 г. – нерабочий праздничный день;

2, 3 января 2021 г. – по графику работы;

4 января 2021 г. – по графику работы;

5, 6 января 2021 г. – по графику работы;

7 января 2021 г. – нерабочий праздничный день;

8 января 2021 г. – по графику работы;

9 января 2021 г. – по графику работы;

10 января 2021 г. – выходной.

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы будет работать в следующем порядке:

26 декабря 2020 г. – рабочий день;

31 декабря 2020 г. – по графику субботы;

с 1 января 2021 г. по 10 января 2021 г. – по графику работы.



Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика