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Новости » Жители Чувашии могут узнать результат теста на COVID-19 не выходя из дома

09:13 30 декабря 2020 г.

Жители Чувашии могут узнать результат теста на COVID-19 не выходя из дома

17 декабря в Минздраве Чувашии журналистам продемонстрировали работу нового портала covid.cap.ru. Этот портал создан для информирования жителей республики о результатах ПЦР-диагностики на коронавирус.

Система оперативного информирования о результатах теста на COVID-19 достаточно проста: в адресную строку браузера маленькими латинскими буквами необходимо ввести covid.cap.ru. Портал открывается незамедлительно. Чтобы узнать результат своего теста-ПЦР на коронавирус, следует заполнить всего два поля: «Номер направления» и «Дата рождения».

В первое поле вводится 13-значный код, который находится на направлении на лабораторное исследование. Во второе – дату рождения по предложенному формату. И, кликнув по желтой кнопке «Узнать результат», получить свой результат анализа.

Также на листке направления есть QR-код. Отсканировав его, можно попасть на портал, чтобы узнать результат анализа. 

«Если пациент уже находится на изоляции дома, мобильная бригада неотложной помощи заберет мазок на дому и выдаст корешок от направления», - пояснил и.о. первого заместителя министра здравоохранения Алексей Кизилов.

Теперь получить результат теста на коронавирус можно не выходя из дома, самостоятельно. Более того новый сервис экономит время и освобождает врачей и лаборантов от рутинной работы по внесению данных в различные информационные системы.

«Теперь это происходит автоматически, потому что во всех наших больницах внедрена электронная медицинская карта и информационная система лабораторной диагностики», - отметила директор Медицинского информационно-аналитического центра Светлана Ананьева.

Если у пациента нет интернета, он может позвонить в регистратуру своей поликлиники.



Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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