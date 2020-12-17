17 декабря в Минздраве Чувашии журналистам продемонстрировали работу нового портала covid.cap.ru. Этот портал создан для информирования жителей республики о результатах ПЦР-диагностики на коронавирус.

Система оперативного информирования о результатах теста на COVID-19 достаточно проста: в адресную строку браузера маленькими латинскими буквами необходимо ввести covid.cap.ru. Портал открывается незамедлительно. Чтобы узнать результат своего теста-ПЦР на коронавирус, следует заполнить всего два поля: «Номер направления» и «Дата рождения».

В первое поле вводится 13-значный код, который находится на направлении на лабораторное исследование. Во второе – дату рождения по предложенному формату. И, кликнув по желтой кнопке «Узнать результат», получить свой результат анализа.

Также на листке направления есть QR-код. Отсканировав его, можно попасть на портал, чтобы узнать результат анализа.

«Если пациент уже находится на изоляции дома, мобильная бригада неотложной помощи заберет мазок на дому и выдаст корешок от направления», - пояснил и.о. первого заместителя министра здравоохранения Алексей Кизилов.

Теперь получить результат теста на коронавирус можно не выходя из дома, самостоятельно. Более того новый сервис экономит время и освобождает врачей и лаборантов от рутинной работы по внесению данных в различные информационные системы.

«Теперь это происходит автоматически, потому что во всех наших больницах внедрена электронная медицинская карта и информационная система лабораторной диагностики», - отметила директор Медицинского информационно-аналитического центра Светлана Ананьева.

Если у пациента нет интернета, он может позвонить в регистратуру своей поликлиники.