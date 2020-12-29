АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Мининформполитики Чувашии наградило победителей творческих конкурсов

08:09 30 декабря 2020 г.

 

Мининформполитики Чувашии наградило победителей творческих конкурсов

В 2020 году Мининформполитики Чувашии организовало и провело 7 творческих конкурсов, направленных на освещение разных тем и вопросов. В общей сложности на суд жюри поступило более 160 заявок.

29 декабря в торжественной обстановке чествовали победителей и призеров конкурсов «Цифровая Чувашия», «Чувашия против террора», «Пишу и рассказываю о Чувашии», а также на лучшее освещение темы реализации в Чувашской Республике национальных проектов.

Приветствуя участников, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов поблагодарил журналистов за активное участие в конкурсах, партнеров – за внимание к вопросам развития медиаотрасли. «Слово журналиста было и остается весомым в обществе. Ваше неравнодушие, ваш профессионализм помогают оставаться в курсе событий тысячам ваших преданных слушателей, читателей и зрителей», – сообщил он.

Из рук министра и партнеров конкурсов дипломы и награды получили более 40 человек: журналисты и блогеры.

Председатель правления ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман отметил, что и журналисты, и айтишники работают плечом к плечу. И те, и другие в своей профессиональной деятельности обрабатывают большой объем данных, информации. «Для того, чтобы донести до читателей информацию в понятной и доступной форме, нужно быть талантливым человеком, творческой личностью. Это колоссальный труд», – подчеркнул он важность роли журналиста.

Генеральный директор ООО «Научно-производственный центр «Кейсистемс-Безопасность» Сергей Сергеев призвал журналистов больше рассказывать о проблеме информационной безопасности. «Мир меняется, появляются новые угрозы, связанные с тем, что информации много, и она становится лакомым кусочком для злоумышленников. Поэтому важнейшим элементом информационной безопасности является распространение рекомендаций о том, как в новых условиях себя вести, на что обращать внимание», – отметил он.

Директор чебоксарского филиала ООО «Т2 Мобайл» Александр Медюков поблагодарил журналистов за их вклад в информатизацию общества. Эксперт призвал уделять особое внимание в СМИ развитию телекомрынка, безопасности технологий связи.

Партнеры конкурсов пожелали авторам дальнейших творческих успехов.

Журналисты, в свою очередь, поблагодарили министерство за возможность раскрыть свои таланты на всевозможных творческих конкурсах, за замечательную традицию поощрения лучших авторов, специализирующихся на освещении разных тем. От ряда представителей масс-медиа прозвучали предложения по дополнению номинаций некоторых конкурсов.

 

Альбом с фотографиями удален...

 



 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика