В 2020 году Мининформполитики Чувашии организовало и провело 7 творческих конкурсов, направленных на освещение разных тем и вопросов. В общей сложности на суд жюри поступило более 160 заявок.

29 декабря в торжественной обстановке чествовали победителей и призеров конкурсов «Цифровая Чувашия», «Чувашия против террора», «Пишу и рассказываю о Чувашии», а также на лучшее освещение темы реализации в Чувашской Республике национальных проектов.

Приветствуя участников, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов поблагодарил журналистов за активное участие в конкурсах, партнеров – за внимание к вопросам развития медиаотрасли. «Слово журналиста было и остается весомым в обществе. Ваше неравнодушие, ваш профессионализм помогают оставаться в курсе событий тысячам ваших преданных слушателей, читателей и зрителей», – сообщил он.

Из рук министра и партнеров конкурсов дипломы и награды получили более 40 человек: журналисты и блогеры.

Председатель правления ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман отметил, что и журналисты, и айтишники работают плечом к плечу. И те, и другие в своей профессиональной деятельности обрабатывают большой объем данных, информации. «Для того, чтобы донести до читателей информацию в понятной и доступной форме, нужно быть талантливым человеком, творческой личностью. Это колоссальный труд», – подчеркнул он важность роли журналиста.

Генеральный директор ООО «Научно-производственный центр «Кейсистемс-Безопасность» Сергей Сергеев призвал журналистов больше рассказывать о проблеме информационной безопасности. «Мир меняется, появляются новые угрозы, связанные с тем, что информации много, и она становится лакомым кусочком для злоумышленников. Поэтому важнейшим элементом информационной безопасности является распространение рекомендаций о том, как в новых условиях себя вести, на что обращать внимание», – отметил он.

Директор чебоксарского филиала ООО «Т2 Мобайл» Александр Медюков поблагодарил журналистов за их вклад в информатизацию общества. Эксперт призвал уделять особое внимание в СМИ развитию телекомрынка, безопасности технологий связи.

Партнеры конкурсов пожелали авторам дальнейших творческих успехов.

Журналисты, в свою очередь, поблагодарили министерство за возможность раскрыть свои таланты на всевозможных творческих конкурсах, за замечательную традицию поощрения лучших авторов, специализирующихся на освещении разных тем. От ряда представителей масс-медиа прозвучали предложения по дополнению номинаций некоторых конкурсов.

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