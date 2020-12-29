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Новости » Состоялся очередной обучающий семинар для глав администраций муниципалитетов

08:06 30 декабря 2020 г.

 

Состоялся очередной обучающий семинар для глав администраций муниципалитетов

 

29 декабря в Доме Правительства состоялся очередной семинар-совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов.

В ходе семинара обсудили исполнение местных бюджетов за 2020 год и задачи по формированию бюджетов на 2021-2023 гг., вопросы строительства социально культурных объектов, особенности осуществления закупок для муниципальных нужд.

Глава республики Олег Николаев напомнил, что в этом году в целях повышения эффективности работы местного самоуправления был принят ряд решений.

Это касается и системы государственных закупок. Так, заработала региональная информационная система управления закупками Чувашской Республики, интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок. Появился электронный сервис «Портал закупок малого объема Чувашской Республики». Эти сервисы автоматизируют закупочную деятельность, являются удобной площадкой для совершения сделок между физическими, юридическими лицами и заказчиками.

 «Мы с вами начали процесс централизации, систематизации и цифровизации процесса закупок, через это обеспечивается прозрачность и открытость. В этом направлении и надо активнее двигаться»,- подчеркнул Глава республики.

С 2021 года  функции государственного заказчика по строительству и ведению строительного контроля будет осуществлять Республиканская служба единого заказчика. Руководитель региона призвал  глав администраций районов и городов к максимальной открытости, чтобы сообща решать возникающие вопросы.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 

 

 

 

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