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Новости » Олег Николаев передал школам Чувашии 31 школьный автобус

08:05 30 декабря 2020 г.

 

Олег Николаев передал школам Чувашии 31 школьный автобус

29 декабря Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в торжественной церемонии передачи школьных автобусов для перевозки обучающихся. Новые транспортные средства придут на замену старым. Их направят на маршруты, где расстояние между населенным пунктом и школой превышает 10 км.

Руководитель региона выразил надежду на то, что в новых автобусах дети будут чувствовать себя комфортно. «Мы должны сделать все, чтобы у ребят появилось желание учиться, чтобы они стали лучше, умнее. Для этого мы с вами должны создавать соответствующие условия», – обратил внимание он.

Олег Николаев рассказал, в республике будет реализована схема подвоза детей в районные детские сады аналогичная школьной. «Мы для себя приняли такое решение в связи с тем, что многие школы у нас комбинированные с детсадами.  В малых населенных пунктах не всегда целесообразно строить новые сады, проще обеспечить их транспортом для перевозки детей», – сообщил он.  

Всего в рамках модернизации парка школьных автобусов в 2020 году для общеобразовательных организаций республики приобретено 46 школьных автобусов на сумму 95 млн рублей. Из них 31 автобус – за счет федерального бюджета, 15 – на деньги республиканского.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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