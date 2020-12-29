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Новости » Минтруд планирует запустить пилотный проект по профилактике профзаболеваний и мониторингу состояния здоровья

08:04 30 декабря 2020 г.

 

Минтруд планирует запустить пилотный проект по профилактике профзаболеваний и мониторингу состояния здоровья

Запуск пилотного проекта по организации профилактики профессиональных заболеваний и системы мониторинга состояния здоровья работников планируется весной 2021 года. Соответствующий проект постановления Правительства РФ представлен на общественное обсуждение. 

Предлагается проводить профилактические наблюдения и мониторинг здоровья работников тех профессий, для которых характерны профессиональные заболевания, вследствие неблагоприятного воздействия производственных факторов. Минтруд совместно с Минтрансом разработали пилотный проект, который должен охватить работников авиационного и железнодорожного транспорта. Это будут работники, у которых еще нет подтвержденного диагноза профессионального заболевания, однако наблюдается формирование предпосылок их возникновения и признаков неблагоприятного воздействия производственных факторов.

Весной 2021 года будут проведены медосмотры работников выбранных сфер, по их результатам будет произведен отбор в пилотный проект. Такие работники будут временно выведены из вредных условий труда для проведения профилактики профзаболеваний. Она будет проходить в выбранных центрах реабилитации Фонда социального страхования. После нее работник вернется на рабочее место, а сведения о результатах будут отражены в информационных системах медицинских организаций, принимающих участие в пилотном проекте. На основе этих данных планируется осуществлять мониторинг состояния здоровья работников и оценку эффективности профилактического лечения.

Расходы будут осуществляться страхователем из собственных средств. Далее они будут возмещены за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Мероприятия в рамках пилотного проекта не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета.

Проект подготовлен в рамках совершенствования системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В отличие от существующего сейчас направления на санаторно-курортное лечение, которое активно применяется при выявлении профессиональных заболеваний, пилотный проект сосредоточен именно на профилактике и предупреждении их развития. Реализация пилотного проекта и его дальнейшее масштабирование позволит отработать новые подходы для сохранения здоровья работников и продления их трудовой жизни.



 Минтруд России

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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