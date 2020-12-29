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Новости » Образовательные организации Красноармейского района получили новые школьные автобусы

15:27 29 декабря 2020 г.

 

Образовательные организации Красноармейского района получили новые школьные автобусы

В республике продолжает обновляться школьный автопарк. Сегодня в распоряжение учебных заведений поступил 31 автобус. Транспортные средства были приобретены за счет средств федерального бюджета в размере 61,3 млн. рублей.

Автобусы приобрели взамен старым ПАЗам, чей срок использования превышает 10 лет. Новый автотранспорт направлен в 16 районов. Кроме этого один автобус предназначен для перевозки детей  Заволжья.

На церемонии передачи автобусов Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о том, что в республике будет реализована схема подвоза детей в районные детские сады, аналогичная школьной.

«Мы для себя приняли такое решение, потому что многие школы у нас комбинированные с детсадами. В малых населенных пунктах не всегда целесообразно строить отдельные детские сады, проще обеспечить их транспортом для перевозки детей», — объяснил Глава.

Среди обладателей этих новогодних подарков МБОУ «Красноармейская СОШ» и МБОУ «Убеевская СОШ».

 

 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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