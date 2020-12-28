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Новости » Книга Чувашского книжного издательства вошла в число лауреатов конкурса «Лучшие книги года‒2019»

14:51 29 декабря 2020 г.

 

Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) подвела итоги общероссийского конкурса «Лучшие книги года‒2019». Церемония объявления лауреатов и дипломантов прошла в онлайн-формате и транслировалась ТАСС. Как отмечают организаторы конкурса, это был 29-й сезон старейшего профессионального издательского конкурса России. «…Конечно, сложные условия этого «пандемического» года повлияли на ход проведения конкурса и не позволили развернуть традиционный масштаб отечественного книгоиздания, но тем не менее, и в этих обстоятельствах конкурс АСКИ остался самым представительным в отрасли», ‒ подчеркнула АСКИ. Всего в конкурсе участвовало более 400 книжных проектов от 128 столичных и провинциальных издательств.

В число лучших изданий страны вошла книга Чувашского книжного издательства: издание «Краткая история Чувашии и чувашского народа», подготовленное авторским коллективом Чувашского государственного института гуманитарных наук, стало лауреатом в номинации «Лучшая учебная книга». В книге рассмотрены основные этапы многовековой истории чувашского народа и впервые обобщены материалы новейшей историографии по темам, ранее не рассматривавшимся по идеологическим или другим причинам. В издание включен раздел, посвященный сложным и дискуссионным вопросам чувашской истории, которые вызывают пристальный интерес у общественности. Большое внимание уделено историческим личностям, оказавшим заметное влияние на ход истории.

В шаге от победы было еще одно издание Чувашского книжного издательства. Книга «Материальная и духовная культура суваро-булгар - предков чувашей» вошла в шорт-лист конкурса. Авторы Юрий Ювенальев и Сергей Ювенальев раскрывают в ней историю развития и современное состояние материальной и духовной культуры суваро-булгар. Древнейшие события, связанные с субарейцами и их потомками суваро-булгарами, подробно описаны в книге с использованием богатейшего археологического и этнографического материала.

Отметим, конкурс «Лучшая книга года» призван способствовать росту профессионального мастерства издателей, выявлению и популяризации лучших российских изданий и издательских программ, совершенствованию и распространению издательской практики в регионах, повышению культуры книгоиздания, укреплению и развитию благотворного влияния книги на эстетическое, нравственное и правовое сознание общества, расширению информационного пространства книгоиздания.

 


Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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