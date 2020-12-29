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Новости » Чувашия вновь на первом месте в экологическом рейтинге регионов по ПФО

14:48 29 декабря 2020 г.

 

Чувашия вновь на первом месте в экологическом рейтинге регионов по ПФО
 
24 декабря Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2020 года. Чувашская Республика заняла в нем среди регионов ПФО – 1 место, по России – 7 место.

Ранее, по итогам весны и лета 2020 года, республика также находилась на 7 месте во всероссийском рейтинге и на 1 месте – по ПФО.

«Мы гордимся природой нашего края. Сохранение её благополучия — одна из важнейших задач. Вместе нам ещё многое предстоит сделать: расчистить реки и леса, ликвидировать несанкционированные свалки, посадить деревья на месте горельников. Весомый вклад в это важное дело вносят добровольцы», — отметил Олег Николаев в своем видеообращении к форуму «Зеленая Чувашия».

В Чувашской Республике эффективно реализуются региональные проекты в рамках национального проекта «Экология». Это «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» и «Комплексная система обращений с ТКО».

Так, в 2020 году в рамках программы «Оздоровление Волги» завершается строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары и коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков в п. Вурнары.

Начато строительство ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1,2» г. Чебоксары и продолжается рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП «БОС» Минстроя Чувашии.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» завершились работы по рекультивации свалок твердых коммунальных отходов в с. Яльчики и с. Аликово. В результате ликвидации несанкционированных свалок улучшится качество жизни 12,8 тыс. человек.



 Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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