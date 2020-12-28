Такую рекомендацию дал Банк России всем финансовым организациям.

В частности согласно письму регулятора размещать ссылку на раздел жалоб и обращений потребителей, а также чат, колл-центр, мобильное приложение и иные каналы коммуникаций с клиентами кредитные и некредитные финансовые организации должны на главной странице сайта. При этом предлагается использовать тот же шрифт, что и для других значимых разделов. На странице по ссылке должна быть возможность прикрепить к обращению файлы с подтверждением информации, следует также указать порядок и сроки рассмотрения обращений.

По информации пресс-службы Банка России, данные указания вызваны результатами мониторинга сайтов финансовых организаций, который показал, что раздел для жалоб и обращений клиентов нередко расположен так, что потребители просто не могут его найти. Кроме того, по итогам анализа установлено, что часто в разделе не написано, как и когда человек получит ответ на свое обращение и получит ли вообще, нет возможности прикрепить документы, подтверждающие заявление.

Банк России считает, что в интересах финансовых компаний — обеспечить удобные способы коммуникаций с клиентами, используя все возможные форматы.

Среди позитивных практик, направленных на повышение финансовой грамотности, Банк России предлагает взять на вооружение публикацию на сайтах финансовых организаций ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.