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Новости » Финансовые организации должны размещать «книгу жалоб» на видном месте своих сайтов

14:47 29 декабря 2020 г.

 

Финансовые организации должны размещать «книгу жалоб» на видном месте своих сайтов

Такую рекомендацию дал Банк России всем финансовым организациям.

В частности согласно письму регулятора размещать ссылку на раздел жалоб и обращений потребителей, а также чат, колл-центр, мобильное приложение и иные каналы коммуникаций с клиентами кредитные и некредитные финансовые организации должны на главной странице сайта. При этом предлагается использовать тот же шрифт, что и для других значимых разделов. На странице по ссылке должна быть возможность прикрепить к обращению файлы с подтверждением информации, следует также указать порядок и сроки рассмотрения обращений.

По информации пресс-службы Банка России, данные указания вызваны результатами мониторинга сайтов финансовых организаций, который показал, что раздел для жалоб и обращений клиентов нередко расположен так, что потребители просто не могут его найти. Кроме того, по итогам анализа установлено, что часто в разделе не написано, как и когда человек получит ответ на свое обращение и получит ли вообще, нет возможности прикрепить документы, подтверждающие заявление.

Банк России считает, что в интересах финансовых компаний — обеспечить удобные способы коммуникаций с клиентами, используя все возможные форматы.

Среди позитивных практик, направленных на повышение финансовой грамотности, Банк России предлагает взять на вооружение публикацию на сайтах финансовых организаций ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.

 



 Министерство финансов Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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