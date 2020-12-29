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Новости » Школьники Чувашии, спасшие тонувших детей, награждены медалями Совета Федерации РФ

14:46 29 декабря 2020 г.

 

Школьники Чувашии, спасшие тонувших детей, награждены медалями Совета Федерации РФ

Девятиклассника школы №19 г. Чебоксары Сергея Михайлова и шестиклассника Яндобинской СОШ Аликовского района Алексея Григорьева, которые спасли тонувших детей, наградили памятными медалями Совета Федерации Российской Федерации  "За проявление мужество", удостоверениями за подписью Валентины Матвиенко.

Поступок ребят стал примером и гордостью для всей республики. В случае с Сергеем Михайловым инцидент произошел в Ядринском районе у деревни Талой. Школьник вместе с отцом и младшим братом отправился на пруд. Плавая на середине водоема, подросток заметил тонувшую девочку, которая уже с головой уходила под воду и просила о помощи. Как выяснилось позже, она плавала на резиновом круге, который в какой-то момент перевернулся. Сергей быстро доплыл до пострадавшей, вытащил на берег и оказал первую помощь.

Вторая история случилась в деревне Анаткасы Аликовского района. Один подросток в возрасте 14 лет заплыл на надувном матрасе к середине пруда, в какой-то момент он упал с него и начал тонуть. 12-летний Алексей Григорьев активно принял участие в спасении утопающего.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Николаев поручил представить школьников к награде. Памятную медаль, подарки Сергею Михайлову и Алексею Григорьеву вручили помощник сенатора Совета Федерации Михаил Федотов  и заместитель председателя ГКЧС Чувашии Николай Иванов.

"Мы ежегодно отмечаем работу наших спасателей и редко, когда спасателями в критических ситуациях становятся дети. Спасатели-герои, не задумываясь, бросились вытаскивать из воды утопающих и спасли жизнь. На таких ребят нужно равняться! Благодарим за героизм, спасибо и его родителям за воспитание сыновей", – отметил заместитель председателя ГКЧС Чувашии Николай Иванов, вручая награду юным спасателям. Николай Димитриевич также напомнил всем о соблюдении правил пожарной безопасности, безопасности на воде в предстоящие праздничные дни, о правилах безопасного поведения при пандемии.

 

 

 

 



 Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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