29 декабря на видеоселекторном совещании с регионами Минздрав России поручил организовать непрерывное оказание амбулаторной, неотложной и стационарной медицинской помощи в новогодние праздники. От Чувашии в совещании приняли участие министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов и заместители министра.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в этот период людям свойственно снижение чувства опасности: «Мы должны подстраховать, подставить плечо помощи и напомнить о здоровьесберегающем поведении».

Ведущим специалистам регионов поручено принять участие в пропаганде здорового поведения, профилактики травматизма и, конечно, предупредить население о последствиях чрезмерного употребления алкоголя, опасности обморожений и выхода на лед.

Михаил Мурашко отметил крайнюю важность сопровождения в праздники пациентов на амбулаторном этапе. Для этого регионам поручено усилить работу дистанционных консультационных центров, в том числе телемедицинских. При необходимости госпитализировать пациентов.

В Чувашии работа всех медицинских служб на время праздников усилена. С 31 декабря по 10 января все стационары будут работать круглосуточно, поликлиники – по графику субботы, а 1 и 7 января в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи.

Министр здравоохранения России сообщил, что вакцина от COVID-19 будет поступать в регионы и в праздники. Необходимо обеспечить ее прием с соблюдением холодовой цепи, а также продолжить в праздничнее дни вакцинацию тех, кто уже прошел первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Особое внимание Михаил Мурашко поручил обратить на вакцинацию пациентов с сахарным диабетом, так как это наиболее уязвимая группа.