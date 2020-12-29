29 декабря в новочебоксарской спортивной школе по конному спорту Глава Чувашии Олег Николаев встретился с 14-летней Марией Макаровой из Чебоксар. Открытку с мечтой девочки руководитель региона снял с «Ёлки желаний» в рамках одноименной всероссийской акции.

Мария из многодетной семьи, она очень любит животных и с детства мечтала покататься на лошади. Но исполнить желание никак не получалось.

Благодаря Главе республики заветная мечта воплотилась наяву. Девочка впервые в жизни села на лошадь. Инструкторы конно-спортивной школы провели для Марии и ее 9-летнего брата Егора индивидуальное занятие по верховой езде.

За первыми успехами детей в качестве наездников наблюдала их мама Елена Николаевна. «Вижу, что Мария довольная, сияет, её переполняют эмоции. И сын катается. Оба счастливы. Я рада за них», – поделилась впечатлениями женщина.

Марии общение с лошадьми очень понравилось. После мастер-класса она призналась, что хочет продолжить заниматься конным спортом. Олег Николаев подарил девочке сертификат на 10 бесплатных занятий в конно-спортивной школе. А директор спортшколы Валерий Краснов выразил готовность зачислить ее в ряды обучающихся в рамках нового набора, который стартует в январе.

Комментируя свое участие в акции «Ёлка желаний», Глава республики напомнил, что очень важно не переставать мечтать и верить в то, что чудеса случаются. К тому же зачастую они являются делом наших собственных рук.

«На мой взгляд, это очень хорошая традиция, которую начал и продолжает реализовывать Президент страны. Нам всем очень важно объединиться и осуществить мечты детей, которые по той или иной причине не могут получить достаточного внимания. В этом как раз воплощается и наша национальная традиция – «ниме». Так, капля по капле мы собираем огромное море эмоций. Дети, их радостные глаза, энергия и эмоции лично меня сегодня зарядили и настроили на плодотворный рабочий день», – отметил руководитель региона.

Напомним, накануне Глава Чувашии Олег Николаев исполнил желание мальчика, который мечтал стать машинистом поезда.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики