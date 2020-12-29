С 1 января 2021 года повышения тарифов на коммунальные услуги (к ним относятся отопление, газоснабжение, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами) не будет. Изменение тарифов в 2021 году произойдет с 1 июля.

Со второго полугодия плата граждан за коммунальные услуги в среднем по республике изменится в пределах установленного Правительством Российской Федерации для нашей республики индекса 3,4%. А для отдельных муниципальных образований предусмотрено 2%-ное отклонение. Таким образом, максимальное изменение платы по республике ограничено индексом 5,4%.

Каждый регион нашей страны рассчитывает и утверждает в рамках установленных ограничений предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию.

Для этого отбирается категория населения, у которой изменение платы за коммунальные услуги в процентном отношении будет большим к уровню декабря 2020 г. (при этом для сопоставимости учитывается одинаковый набор коммунальных услуг и одинаковое потребление). Индекс устанавливается максимальным, следовательно, для населения с иным набором услуг изменение платы в процентах будет меньше.

Указом Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2020 г. № 314 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2018 г. № 149» (далее – Указ) установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям Чувашской Республики на 2021 год.

На первое полугодие установлен нулевой индекс (поскольку тарифы не растут), а с 1 июля для большинства муниципальных образований (285 из 296) предельные (максимальные) индексы установлены в размере 3,4%. Для 11 муниципальных образований республики изменение произойдет до 5,4% (по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за коммунальные услуги в связи с установлением экономически обоснованных тарифов).

Так, по Красноармейскому с/п предельный (максимальный) индекс для населения с набором коммунальных услуг (холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) установлен в размере 3,4% исходя из тарифов, размеры и темпы изменения которых приведены в следующей таблице:

Набор коммунальных услуг Размер тарифов Темп изменения к декабрю 2019 г., % с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря Холодное водоснабжение, рублей/ 1 куб. м 20,32 21,05 0 3,6 Электроснабжение, рублей/ 1 кВт·ч 2,44 2,52 0 3,3 Газоснабжение, рублей/ 1 куб. м 5,88 6,06* 0 3,1 Обращение с твердыми коммунальными отходами, рублей/ 1 куб. м 382,30 395,26 0 3,4

* В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период2022 и 2023 годов

Это изменение коснется 1458 чел., у которых такой набор коммунальных услуг, или 26,06% от общей численности населения Красноармейского с/п и 0,1197% от общей численности населения Чувашской Республики.

Во всех остальных сельских поселениях Красноармейского района предельный (максимальный) индекс установлен в размере 3,4% для жителей с набором коммунальных услуг - электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Также напомним, что в целях социальной поддержки населения, если доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22%, предусмотрена возможность получения субсидии на их оплату. На 2021 год в республиканском бюджете Чувашской Республики на указанные цели предусмотрено выделение 258,3 млн рублей.

Для получения информации о предоставлении субсидии на оплату ЖКУ необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

По информации, представленной Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики, всего за период с января по ноябрь 2020 года по Красноармейскому району меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг получили 2349 человек, что составляет 17,1% от общей численности населения района, на сумму 18505,8 тыс. руб., средняя сумма поддержки на 1 человека составила 875,4 руб. в месяц, в том числе субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 423 человека на сумму 1182,4 тыс. руб.