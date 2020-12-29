Завершился Чемпионат Чувашии по волейболу среди женских команд сезона 2020 года. Команда ООО «Композит 21» Красноармейского района заняла второе место.

В воскресенье, 27 декабря 2020 г., в спортивном комплексе ЧГУ состоялась финальная стадия Кубка Чувашии по волейболу среди женских команд сезона 2020 года. Команда «Композит 21» успешно выступила на этих соревнованиях и завоевала Кубок Чувашии, обыграв команду «Феникс» г. Новочебоксарск со счетом 3:0.

Благодарим директора общества Афанасьева Глеба Ильича за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активное участие в спортивной жизни Красноармейского района и республики.