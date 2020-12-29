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Новости » Команда «Композит 21» завоевала Кубок Чувашии по волейболу среди женских команд

14:40 29 декабря 2020 г.

Команда «Композит 21» завоевала Кубок Чувашии по волейболу среди женских команд

Завершился Чемпионат Чувашии по волейболу среди женских команд сезона 2020 года. Команда ООО «Композит 21» Красноармейского района заняла второе место.

В воскресенье, 27 декабря 2020 г., в спортивном комплексе ЧГУ состоялась финальная стадия Кубка Чувашии по волейболу среди женских команд сезона 2020 года. Команда «Композит 21» успешно выступила на этих соревнованиях и завоевала Кубок Чувашии, обыграв команду «Феникс» г. Новочебоксарск со счетом 3:0.

Благодарим директора общества Афанасьева Глеба Ильича за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активное участие в спортивной жизни Красноармейского района и республики.

 

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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