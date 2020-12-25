В республике проведена масштабная работа по обеспечению достойного качества школьного питания в рамках его утвержденной цены, подчеркнул Олег Николаев в ходе пресс-конференции с представителями СМИ 25 декабря.

К решению этой задачи были подключены местные производители и поставщики, руководители организаций образования и контролирующие инстанции, проводились мастер-классы по организации питания в школах, сообщил он.

Кроме того, в этом году на модернизацию пищеблоков школ было направлено 300 млн рублей.

«Школьным горячим питанием ученики начальных классов региона охвачены на 100%», – также добавил Глава Чувашии.

Отметим, Олег Николаев держит на личном контроле вопросы обеспечения горячим питанием в школах.

Ранее мы сообщали, Роспотребнадзор отметил хороший уровень обеспечения горячим питанием школьников республики.