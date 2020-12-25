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Новости » Глава Чувашии по вопросу школьного питания: качество важнее стоимости, «Чувашинформ»

08:22 29 декабря 2020 г.

 

Глава Чувашии по вопросу школьного питания: качество важнее стоимости, «Чувашинформ»

В республике проведена масштабная работа по обеспечению достойного качества школьного питания в рамках его утвержденной цены, подчеркнул Олег Николаев в ходе пресс-конференции с представителями СМИ 25 декабря.

К решению этой задачи были подключены местные производители и поставщики, руководители организаций образования и контролирующие инстанции, проводились мастер-классы по организации питания в школах, сообщил он.

Кроме того, в этом году на модернизацию пищеблоков школ было направлено 300 млн рублей.

«Школьным горячим питанием ученики начальных классов региона охвачены на 100%», – также добавил Глава Чувашии.

Отметим, Олег Николаев держит на личном контроле вопросы обеспечения горячим питанием в школах.

Ранее мы сообщали, Роспотребнадзор отметил хороший уровень обеспечения горячим питанием школьников республики.



 
 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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