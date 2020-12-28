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Новости » Полного перехода на дистанционное обучение не будет, «Чувашинформ»

08:21 29 декабря 2020 г.

Полного перехода на дистанционное обучение не будет, «Чувашинформ»

Во время пандемии коронавирусной инфекции образовательная система  Чувашии столкнулись с новыми вызовами. В связи с введением дистанционного обучения школам пришлось перестроить образовательный процесс. Однако, как подчеркнула министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева на итоговой пресс-конференции 21 декабря, полный переход на дистант не планируется, онлайн-уроки никогда не заменят традиционного формата и живого общения.  

В образовательных учреждениях Чувашии были приняты все меры для защиты здоровья детей. Как рассказала министр, в рамках подготовки к началу учебного года для профилактики и предотвращения распространения COVID-19 во все школы республики и подведомственные министерству учреждения централизованно были поставлены 2404 бесконтактных инфракрасных термометра, 13227 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, приобретены  автоматические дозаторы и ручные распылители.

«Не секрет, что дистанционное обучение вызвало определенные организационные трудности, происходили технические сбои, особенно в первое время. Однако это еще раз подчеркнуло важность школы, ценность личного живого общения как между преподавателем и обучающимися, так и между школьниками», – сказал первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин. 

«Конечно, сложно переоценить привычную форму работы учителя с учениками, когда есть непосредственный контакт с детьми. Надеюсь, что ситуация стабилизируется, и учебный год дети закончат в стенах школы, а не за компьютером», – отметила директор чебоксарской Гимназии №5 Инна Исаева.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что учреждения дополнительного образования республики начнут свою деятельность уже после новогодних праздников.



Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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