Новости » Об итогах года, о том, чего ждать в 2021-м школьникам и студентам, а также их родителям, рассказала вице-премьер - министр образования Чувашии, «Чебоксарские новости»

Школа меняется и обучается



Помните, как началась дистанционка? «Эсэмэски, звонки учителям в любое время дня и ночи, дополнительное погружение в учебные программы родителей. Вся система была в стрессе» — вице-премьер, министр образования Чувашии Алла Салаева тоже не забыла те недели. Сегодня образование вернулось к очной форме обучения (в вузах к привычному формату приступят со следующего года). Детсады, школы, учреждения дополнительного образования выстояли перед дистанционкой. Педагоги, дети, мамы с папами — вместе смогли преодолеть сложности и ограничения, вызванные пандемией.

Об итогах года, о том, чего ждать в 2021-м школьникам и студентам, а также их родителям, рассказала на недавней пресс-конференции Алла Салаева. Формат встречи в школе № 65 министр выбрала необычный — в форме урока, чтобы представители СМИ сразу окунулись в школьную атмосферу. А чтобы гости учебного заведения оценили старательность здешних подопечных, попросила оставить на столах их дневники. А там — сплошные пятерки! Кстати, об умниках и умницах. В этом году в Чувашии, несмотря на длительное дистанционное обучение, увеличилось число победителей всероссийских олимпиад.

Система образования должна иметь доступную электронную базу знаний. «Сегодня федеральными министерствами цифровизации и просвещения принимаются программы по созданию условий для работы педагогов в цифровом режиме», — сообщила министр образования республики. Электронные платформы уже существуют, причем их довольно много, и проблема как раз заключается в многообразии. Упорядочить, систематизировать, привести занятия к определенному стандарту — задача номер один. Будет создана общая платформа с едиными базовыми уроками, сообщила Алла Салаева. Участниками апробации стали пять школ республики, в том числе чебоксарская.

В следующем году, в целях развития профориентации, в седьмых классах (в десяти школах) откроются инженерные направления. Программа считается перспективной: электротехническая отрасль Чувашии ежегодно нуждается в 400 высококвалифицированных сотрудниках. Так что растить специалистов начнут прямо со школы. По такому же принципу, к примеру, собираются готовить будущие кадры для себя и комбинаты школьного питания.

Журналисты задавали вопросы самого разного толка: про усовершенствование дистанционного обучения, про перспективы выпускников техникумов и колледжей, про дефицит педагогических кадров, про программу «Земский учитель» и пр. В ходе диалога Алла Леонидовна не только давала обстоятельные ответы, но и сама «вбрасывала» новые и новые темы.

Наиважнейшим направлением станет патриотическое, нравственное воспитание детей. «Иначе мы вырастим замечательных математиков, но с абсолютно сухим сердцем», — сделала акцент Алла Салаева. К 1 сентября следующего года каждая школа обязана предоставить собственную «воспитательную» программу.

Качество образования в немалой степени зависит от условий, в каких даются знания. По-прежнему актуальной в Чебоксарах остается проблема второй смены в школах. Взять хотя бы школу № 65 в «Новом городе», открытую в этом году, одну из самых больших в Поволжье. По проекту она рассчитана на 1600 учеников, сегодня здесь обучается 1700 ребят, а на следующий год записано уже около 400 первоклассников. Новые микрорайоны интенсивно застраиваются, так что строительство одной школы не решает проблему в целом. По инициативе Главы республики Олега Николаева были специально проведены демографические исследования с прогнозом рождаемости на следующие пять лет. Аналитика поможет в принятии решений о необходимости возведения школ или детских садов в том или ином районе. Сейчас в республике запланировано строительство нескольких учебных заведений. Речь идет, например, о новой школе в северо-западном районе Чебоксар.

«Вопрос строительства школ нельзя откладывать. Дети должны учиться здесь и сейчас», — подытожила Алла Салаева.

Ольга БОДРОВА

В Чувашии на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в 2020 году было направлено 1413,3 млн рублей.