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Новости » В 2021 году в 10 школах Чувашии появятся инженерные классы, «Чувашинформ»

08:19 29 декабря 2020 г.

 

В 2021 году в 10 школах Чувашии появятся инженерные классы, «Чувашинформ»

Об этом рассказала министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева на итоговой пресс-конференции, подводящей итоги работы ведомства за 2020 год.

По поручению Главы республики Олега Николаева в регионе уже началась работа по открытию инженерных классов на базе общеобразовательных школ, синхронизация с Чувашским государственным университетом, предприятиями электротехнического кластера.

«Не так давно за круглым столом собрались вместе руководители крупнейших предприятий электротехнического кластера и IT-компаний, ректора университетов. Выяснили, что сегодня электротехническом кластеру необходимо, чтобы учебные заведения республики выпускали около 400 высококвалифицированных специалистов в год. Мы создадим действующую систему, которая сможет не только отвечать требованиям рынка, но и будет популяризовать среди школьников такие профессии, как, например, релейщик», – сообщила Алла Салаева.

В следующем году в 10 школах Чувашии появятся инженерные классы. Кроме того, начнется работа по повышению мотивации педагогов. В перспективе у преподавателей, которые работают с детьми в инженерных классах, оплата труда должна быть выше. Также возможно внедрение системы грантов за счет предприятий.

Как уже сообщалось, в 2021 году в республике в дополнение к уже работающим на базе школ откроется еще 61 «Точка роста» – центров образования гуманитарного и цифрового профилей, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.



Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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