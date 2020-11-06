Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики объявляет конкурс на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей (далее соответственно – конкурс, логотип).

Конкурс осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года № 603 «О конкурсе на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

Конкурсные материалы принимаются с 11 января по 25 января 2021 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов (за исключением перерыва на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, 4 эт., каб.415.

Телефон для справок: (8352) 64-20-80, доб.1504.

Участники конкурса представляют:

конкурсную работу в соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 1 к Положению о проведении конкурса;

заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к Положению о проведении конкурса;

В случае, если логотип разработан коллективом авторов, то к конкурсной заявке прилагается лист процентного распределения денежного вознаграждения между членами авторского коллектива (в свободной форме), заверенный подписями всех членов авторского коллектива.

Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии в течение трех дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

Информация о победителе конкурса подлежит размещению на официальном сайте Министерства на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее семи календарных дней после подписания протокола заседания конкурсной комиссии.

С победителем конкурса заключается договор на разработку логотипа с выплатой денежного вознаграждения в размере 400 тыс. рублей.

С победителем конкурса заключается договор об отчуждении исключительного права на логотип как произведение, предусматривающий выплату денежного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей.