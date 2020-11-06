АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Конкурс на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявлен повторно

08:16 29 декабря 2020 г.

 

 

Конкурс на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявлен повторно

25 декабря 2020 года состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса  на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Аллы Салаевой. В состав комиссии вошли художники, дизайнеры, скульпторы, представители органов власти и общественных объединений.

На конкурс поступила 51 конкурсная заявка от 41 участника (творческого коллектива). В соответствии с пунктом 3.4 Положения о конкурсе комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет соответствия Требованиям к конкурсным работам, определенным приложением № 1 к Положению.

По итогам рассмотрения все поступившие заявки признаны несоответствующими Требованиям конкурса. На основании пункта 2.6. Положения, комиссия вынесла решение о признании конкурса несостоявшимся и повторном проведении Конкурса.

 
 
 
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика