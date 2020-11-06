25 декабря 2020 года состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Аллы Салаевой. В состав комиссии вошли художники, дизайнеры, скульпторы, представители органов власти и общественных объединений.

На конкурс поступила 51 конкурсная заявка от 41 участника (творческого коллектива). В соответствии с пунктом 3.4 Положения о конкурсе комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет соответствия Требованиям к конкурсным работам, определенным приложением № 1 к Положению.

По итогам рассмотрения все поступившие заявки признаны несоответствующими Требованиям конкурса. На основании пункта 2.6. Положения, комиссия вынесла решение о признании конкурса несостоявшимся и повторном проведении Конкурса.