АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » С 1 по 9 января в Чувашии пройдут «Каникулы с ГТО»

08:12 29 декабря 2020 г.

 

С 1 по 9 января в Чувашии пройдут «Каникулы с ГТО»

С 1 по 9 января в Чувашии пройдет акция «Каникулы с ГТО». Мероприятие состоится в рамках Декады спорта и здоровья, которую проводит Министерство спорта России в ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 

В эти дни во всех центрах тестирования городов и районов республики все желающие смогут сдать нормативы комплекса ГТО. Предварительно участники акции должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе ГТО и иметь медицинский допуск.

Расписание приема выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в рамках акции «Каникулы с ГТО» в муниципалитетах Чувашии:

Муниципальное образование

Название организации

Дата

Время

Программа мероприятий

Контактные данные ответственного  лица

Алатырский район

Муниципальный Центр тестирования МАУ ДО «ДЮСШ» Алатырского района

01.01.2021- 09.01.2021

8:00-20:00

- пробный прием испытаний ГТО в рамках мероприятий Декады спорта и здоровья на местах, в общеобразовательных школах;

- официальный прием испытаний ГТО в Центре тестирования у желающих во время проведения районных соревнований в рамках Декады спорта и здоровья (Новогодний турнир по мини-футболу среди команд сельской молодежи и муниципальный этап чемпионата Школьной волейбольной лиги Чувашской Республики);

- официальный прием испытаний ГТО в Центре тестирования у всех желающих жителей района

Григорьев

Александр

Иванович

8-927-850-05-94

Аликовский район

МАУ ДО «ДЮСШ «Хелхем»

04.01.2021

 

 

05.01.2021

 

 

 

08.01.2021

 

 

09.01.2021

10:00

 

 

11:00

 

 

 

11:00

 

 

12:00

- сдача физкультурно-спортивных норм ГТО «Готов к труду и обороне»

- сдача физкультурно-спортивных норм ГТО «Готов к труду и обороне» учащихся 10 класса МБОУ «Аликовская СОШ»

- сдача физкультурно-спортивных норм ГТО «Готов к труду и обороне»

- сдача физкультурно-спортивных норм ГТО «Готов к труду и обороне»

Алексеев Вячеслав Вячеславаович

8-965-682-34-61

Батыревский район

ДЮСШ-ФСК «Паттар» (М.Арабузи)

08.01.2021

11:00

Традиционная лыжная Рождественская гонка в рамках сдачи норм ГТО

Краснов Алексей Егорович

8-937-385-55-02

Вурнарский район

МАУ ДО ДЮСШ-ФСК «Рассвет»

08.01.2021

10:00

Стрельба из пневматической винтовки

Политов Сергей Иванович

8-927-852-29-72

Ибресинский район

МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района

05.01.2021

10:00-12:00

 

 

12:30-15:00

- Акция «Регистрируйся в ГТО» привлечение участников к регистрации на сайте gto.ru

- Спортивный праздник «Мы готовы к ГТО» выполнение нормативов ГТО

Петрова Мария Андреевна

8-903-322-78-49

 

Канашский район

АОУ ДО ДЮСШ «Импульс»

05.01.2021

11:00

Фестиваль ГТО

Константинов Алексей Борисович

8-967-473-32-61

 

Козловский район

Цент тестирования ГТО АУ ДО ДЮСШ-ФОК "Атал"

04.01. 2021

 

 

 

05.01. 2021

 

 

05.01.2021

08.01 2021

13:00

 

 

 

13:00

 

 

16:00

12:00

- Челночный бег

- Подтягивание

- Наклоны вперед из положения стоя

- Прыжок в длину с места  

- Поднимание туловища из положения лежа

- Рывок гири 16 кг

- Плавание 50 м

Мусса Андрей Николаевич

8-909-301-42-15

Комсомольский района

МАУ ДО ДЮСШ «Кетне»

04.01.2020

10:00

- Подтягивание из виса на высокой перекладине

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

- Наклон вперед на гимнастической скамье

- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

- Поднимание туловища из положения лежа на спине

Порядков Петр Юрьевич

8-960-310-60-18

Мариинско-Посадский район

АУ ДО ДЮСШ «ФСК «Мариинский им.Е.Николаевой»

04.01.2021

 

05.01.2021

 

 

06.01.2021

 

08.01.2021

 

 

 

13:00

 

13:00

 

 

13:00

 

13:00

- Тестирование норм ГТО среди воспитанников секции футбол

- Тестирование норм ГТО среди воспитанников секции вольная борьба

- Тестирование норм ГТО среди воспитанников секции баскетбол

- Тестирование норм ГТО среди взрослого населения

Сергеева Анастасия Валерьевна

8-919-669-27-37

 

Моргаушский район

 

МАУ ДО СШ «Сывлӑх»

07.01.2021

10:00

- Бег на 30 м

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

- Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье

- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

- Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.)

- Плавание 50 м

- Челночный бег 3х10 м (с)

 

Кузнецова Галина Борисовна

8-908-309-89-59

 

 

Порецкий район

МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» Порецкого района Чувашской Республики

09.01.2021

10:00

- Плавание

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

- Поднимание туловища из положения лежа на спине

- Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье

Малофеева Елена Николаевна

8-906-131-04-78

Урмарский район

АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им.А.Ф.Федорова»

05.01.2021

 

 

 

 

06.01.2021

 

 

06.01.2021

 

10:00

 

 

 

 

10:00

 

 

11:00

 

- Каникулы с ГТО», соревнования по общей физической подготовке среди тренерских групп на призы Деда Мороза и Снегурочки (11-12 лет)

- «Каникулы с ГТО», рождественские старты по плаванию

- «Каникулы с ГТО», рождественские лыжные гонки

 

Архипов Сергей Витальевич

8-927-851-54-10

 

 

 

Алешин Игорь Владимирович

8-909-303-04-07

Краснов Александр Валерьевич

8-909-300-63-99

Чебоксарский район

МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап» Чебоксарского района

05.01.2021

06.01.2021

08.01.2020

10:00

12:00

10:00

- Рождественская лыжная гонка

- Плавание

- Прием норм ГТО среди всех слоев населения

Егорова Татьяна Юрьевна

8 (83540)2-48-67

 

Шумерлинский район

МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н.Ярды» Шумерлинского района

03.01.2021

06.01.2021

11:00

11:00

Фестиваль ГТО в помещении для населения 18 и старше

8-961-339-97-63 – Васильева Алина Семеновна

8-937-373-13-68 – Кузьмина Наталья Геннадьевна

Ядринский район

МАУ ДО ДЮСШ «ФСК «Присурье»

05.01.21

11:00

Прием нормативов ВФСК ГТО, выполнение некоторых нормативов в соревновательной форме (приз от Деда Мороза)

Горб Александр Владимирович

8-960-308-50-69

24-070

Яльчикский район

МАУ ДО «ДЮСШ им. А.В. Игнатьева «Улап»

06.01.2021

10:00

Сдача норм ГТО в рамках акции «Каникулы с ГТО» во всех образовательных школах Яльчикского района

Смирнов Петр Васильевич

8-960-311-19-85

 

г. Алатырь

МБОУ ДО «ДЮСШ №1 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева»

 

 

 

 

 

 

 

 

АОУ ДО «ФСК»

04.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.06.01

10:00

 

 

 

 

 

10:00

Сдача норм в ДЮСШ №1: - Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
- Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
- Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Сдача норм в ФСК:

- Плавание

Паршин Владимир Александрович

8937-396-05-07

 

 

г. Новочебоксарск

МБУ СШ №1 г. Новочебоксарска

04. 01. 2021

10:00 – 12:00

 

14:00 -16:00

-Беговые виды (30 м, 3 X10 м, 1000 м, 2000, 3000 м)

- Силовые виды (подтягивание, отжимание, пресс), виды на гибкость (наклон)

Антонов Владислав Егорович

8-987-736-25-79

 

 



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика