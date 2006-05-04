С 1 по 9 января в Чувашии пройдет акция «Каникулы с ГТО». Мероприятие состоится в рамках Декады спорта и здоровья, которую проводит Министерство спорта России в ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В эти дни во всех центрах тестирования городов и районов республики все желающие смогут сдать нормативы комплекса ГТО. Предварительно участники акции должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе ГТО и иметь медицинский допуск.

Расписание приема выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в рамках акции «Каникулы с ГТО» в муниципалитетах Чувашии: