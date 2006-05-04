|
Муниципальное образование
|
Название организации
|
Дата
|
Время
|
Программа мероприятий
|
Контактные данные ответственного лица
|
Алатырский район
|
Муниципальный Центр тестирования МАУ ДО «ДЮСШ» Алатырского района
|
01.01.2021- 09.01.2021
|
8:00-20:00
|
- пробный прием испытаний ГТО в рамках мероприятий Декады спорта и здоровья на местах, в общеобразовательных школах;
- официальный прием испытаний ГТО в Центре тестирования у желающих во время проведения районных соревнований в рамках Декады спорта и здоровья (Новогодний турнир по мини-футболу среди команд сельской молодежи и муниципальный этап чемпионата Школьной волейбольной лиги Чувашской Республики);
- официальный прием испытаний ГТО в Центре тестирования у всех желающих жителей района
|
Григорьев
Александр
Иванович
8-927-850-05-94
|
Аликовский район
|
МАУ ДО «ДЮСШ «Хелхем»
|
04.01.2021
05.01.2021
08.01.2021
09.01.2021
|
10:00
11:00
11:00
12:00
|
- сдача физкультурно-спортивных норм ГТО «Готов к труду и обороне»
- сдача физкультурно-спортивных норм ГТО «Готов к труду и обороне» учащихся 10 класса МБОУ «Аликовская СОШ»
- сдача физкультурно-спортивных норм ГТО «Готов к труду и обороне»
- сдача физкультурно-спортивных норм ГТО «Готов к труду и обороне»
|
Алексеев Вячеслав Вячеславаович
8-965-682-34-61
|
Батыревский район
|
ДЮСШ-ФСК «Паттар» (М.Арабузи)
|
08.01.2021
|
11:00
|
Традиционная лыжная Рождественская гонка в рамках сдачи норм ГТО
|
Краснов Алексей Егорович
8-937-385-55-02
|
Вурнарский район
|
МАУ ДО ДЮСШ-ФСК «Рассвет»
|
08.01.2021
|
10:00
|
Стрельба из пневматической винтовки
|
Политов Сергей Иванович
8-927-852-29-72
|
Ибресинский район
|
МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района
|
05.01.2021
|
10:00-12:00
12:30-15:00
|
- Акция «Регистрируйся в ГТО» привлечение участников к регистрации на сайте gto.ru
- Спортивный праздник «Мы готовы к ГТО» выполнение нормативов ГТО
|
Петрова Мария Андреевна
8-903-322-78-49
|
Канашский район
|
АОУ ДО ДЮСШ «Импульс»
|
05.01.2021
|
11:00
|
Фестиваль ГТО
|
Константинов Алексей Борисович
8-967-473-32-61
|
Козловский район
|
Цент тестирования ГТО АУ ДО ДЮСШ-ФОК "Атал"
|
04.01. 2021
05.01. 2021
05.01.2021
08.01 2021
|
13:00
13:00
16:00
12:00
|
- Челночный бег
- Подтягивание
- Наклоны вперед из положения стоя
- Прыжок в длину с места
- Поднимание туловища из положения лежа
- Рывок гири 16 кг
- Плавание 50 м
|
Мусса Андрей Николаевич
8-909-301-42-15
|
Комсомольский района
|
МАУ ДО ДЮСШ «Кетне»
|
04.01.2020
|
10:00
|
- Подтягивание из виса на высокой перекладине
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- Наклон вперед на гимнастической скамье
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
- Поднимание туловища из положения лежа на спине
|
Порядков Петр Юрьевич
8-960-310-60-18
|
Мариинско-Посадский район
|
АУ ДО ДЮСШ «ФСК «Мариинский им.Е.Николаевой»
|
04.01.2021
05.01.2021
06.01.2021
08.01.2021
|
13:00
13:00
13:00
13:00
|
- Тестирование норм ГТО среди воспитанников секции футбол
- Тестирование норм ГТО среди воспитанников секции вольная борьба
- Тестирование норм ГТО среди воспитанников секции баскетбол
- Тестирование норм ГТО среди взрослого населения
|
Сергеева Анастасия Валерьевна
8-919-669-27-37
|
Моргаушский район
|
МАУ ДО СШ «Сывлӑх»
|
07.01.2021
|
10:00
|
- Бег на 30 м
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
- Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.)
- Плавание 50 м
- Челночный бег 3х10 м (с)
|
Кузнецова Галина Борисовна
8-908-309-89-59
|
Порецкий район
|
МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» Порецкого района Чувашской Республики
|
09.01.2021
|
10:00
|
- Плавание
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- Поднимание туловища из положения лежа на спине
- Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
|
Малофеева Елена Николаевна
8-906-131-04-78
|
Урмарский район
|
АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им.А.Ф.Федорова»
|
05.01.2021
06.01.2021
06.01.2021
|
10:00
10:00
11:00
|
- Каникулы с ГТО», соревнования по общей физической подготовке среди тренерских групп на призы Деда Мороза и Снегурочки (11-12 лет)
- «Каникулы с ГТО», рождественские старты по плаванию
- «Каникулы с ГТО», рождественские лыжные гонки
|
Архипов Сергей Витальевич
8-927-851-54-10
Алешин Игорь Владимирович
8-909-303-04-07
Краснов Александр Валерьевич
8-909-300-63-99
|
Чебоксарский район
|
МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап» Чебоксарского района
|
05.01.2021
06.01.2021
08.01.2020
|
10:00
12:00
10:00
|
- Рождественская лыжная гонка
- Плавание
- Прием норм ГТО среди всех слоев населения
|
Егорова Татьяна Юрьевна
8 (83540)2-48-67
|
Шумерлинский район
|
МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н.Ярды» Шумерлинского района
|
03.01.2021
06.01.2021
|
11:00
11:00
|
Фестиваль ГТО в помещении для населения 18 и старше
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8-961-339-97-63 – Васильева Алина Семеновна
8-937-373-13-68 – Кузьмина Наталья Геннадьевна
|
Ядринский район
|
МАУ ДО ДЮСШ «ФСК «Присурье»
|
05.01.21
|
11:00
|
Прием нормативов ВФСК ГТО, выполнение некоторых нормативов в соревновательной форме (приз от Деда Мороза)
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Горб Александр Владимирович
8-960-308-50-69
24-070
|
Яльчикский район
|
МАУ ДО «ДЮСШ им. А.В. Игнатьева «Улап»
|
06.01.2021
|
10:00
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Сдача норм ГТО в рамках акции «Каникулы с ГТО» во всех образовательных школах Яльчикского района
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Смирнов Петр Васильевич
8-960-311-19-85
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г. Алатырь
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МБОУ ДО «ДЮСШ №1 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева»
АОУ ДО «ФСК»
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04.01.2021
04.05.06.01
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10:00
10:00
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Сдача норм в ДЮСШ №1: - Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
- Поднимание туловища из положения лежа на спине
Сдача норм в ФСК:
- Плавание
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Паршин Владимир Александрович
8937-396-05-07
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г. Новочебоксарск
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МБУ СШ №1 г. Новочебоксарска
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04. 01. 2021
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10:00 – 12:00
14:00 -16:00
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-Беговые виды (30 м, 3 X10 м, 1000 м, 2000, 3000 м)
- Силовые виды (подтягивание, отжимание, пресс), виды на гибкость (наклон)
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Антонов Владислав Егорович
8-987-736-25-79