На пресс-конференции Главы Чувашии Олегу Николаеву корреспондент газеты «Порецкие вести» озвучил проблему разрушения межмуниципальных дорог большегрузами.

Действительно, активный поток грузового транспорта в Республику Мордовия наблюдается по автомобильной дороге «Чебоксары – Сурское» — Мишуково – Ардатов, которая проходит через Порецкий район.

Как одно из решений, в правительстве Чувашской Республики обсуждается возможность построить новую автомобильную дорогу «Чебоксары – Сурское» — Урусово – Старое Ардатово. Так появится дополнительный транспортный коридор между Чувашией и Мордовией, который улучшит транспортное сообщение между двумя республиками и перенаправит движение большегрузного транспорта.

Общая протяженность нового транспортного коридора составляет около 19 км, в том числе по территории Чувашской Республики – 4 км и по территории Республики Мордовии – 15 км.

«Минтрансом Чувашии уже разработана проектно-сметная документация на строительство дороги, но без участия «соседей» дорога окажется тупиковой. С Правительством Мордовии ведутся переговоры о совместной реализации проекта. Сразу после принятия положительного решения, работы по строительству дороги в границах Чувашской Республики будут начаты незамедлительно», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.