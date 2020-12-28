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Новости » Минтранс Чувашии разработал проект для создания транспортного коридора между Чувашией и Мордовией

08:11 29 декабря 2020 г.

 

Минтранс Чувашии разработал проект для создания транспортного коридора между Чувашией и Мордовией

На пресс-конференции Главы Чувашии Олегу Николаеву корреспондент газеты «Порецкие вести» озвучил проблему разрушения межмуниципальных дорог большегрузами.

Действительно, активный поток грузового транспорта в Республику Мордовия наблюдается по автомобильной дороге «Чебоксары – Сурское» — Мишуково – Ардатов, которая проходит через Порецкий район.

Как одно из решений, в правительстве Чувашской Республики обсуждается возможность построить новую автомобильную дорогу «Чебоксары – Сурское» — Урусово – Старое Ардатово. Так появится дополнительный транспортный коридор между Чувашией и Мордовией, который улучшит транспортное сообщение между двумя республиками и перенаправит движение большегрузного транспорта.

Общая протяженность нового транспортного коридора составляет около 19 км, в том числе по территории Чувашской Республики – 4 км и по территории Республики Мордовии – 15 км.

«Минтрансом Чувашии уже разработана проектно-сметная документация на строительство дороги, но без участия «соседей» дорога окажется тупиковой. С Правительством Мордовии ведутся переговоры о совместной реализации проекта. Сразу после принятия положительного решения, работы по строительству дороги в границах Чувашской Республики будут начаты незамедлительно», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.



 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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