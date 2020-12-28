Продолжается реализация национального проекта «Демография», который, в том числе, направлен на поддержку семей, имеющих трех и более детей.

Одной из социальных мер семьям, имеющих детей, является ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется в случае рождения (усыновления) третьего и (или) последующих детей после 31 декабря 2016 г. В декабре 2020 г. данная выплата направлена на 8 187 детей на сумму 86,2 млн рублей.

С 01.12.2020 ежемесячная денежная выплата (9883 руб.) предоставляется семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2016 года, до достижения ребенком возраста трех лет, имеющего(их) гражданство Российской Федерации и постоянно проживающего(их) на территории Чувашской Республики, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Чувашской Республике за второй квартал года, (10134 руб. * 2 = 20268 руб.) предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от наличия права на иные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Право на ежемесячную денежную выплату имеют женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2016 года, или мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 31 декабря 2016 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.09.2019.

С начала года на данную ежемесячную денежную выплату направлено более 828 млн рублей.