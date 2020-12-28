Об этом заявил Глава республики Олег Николаев 24 декабря в ходе пресс-конференции.

Олег Николаев отметил, что в Чувашии много уникальных, «якорных» объектов, которые при должном развитии инфраструктуры позволили бы продвигать бренд Чувашии на рынке внутреннего и внешнего туризма, увеличить турпоток в регион. Один из них – Сурский оборонительный рубеж, связанный с уникальным историческим фактом, который занимает серьезную страницу в летописи Великой Отечественной войны.

«У нас очень хорошие перспективы для развития туризма в Чувашской Республике: река Волга, замечательная экология, уникальные национальные традиции, кухня и т.д. При этом нам нужно создавать туристический продукт и уже его предлагать туристам. Так, на следующий год планируем провести много мероприятий в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Сурский рубеж — это одна из наших легенд, это наша история», — подчеркнул он.

Напомним, что в следующем году в Козловском районе недалеко от села Байгулово рядом с федеральной трассой М7 появится мемориал строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей.