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Новости » На портале пространственных данных Чувашии появилась карта, посвящённая активному зимнему отдыху

08:07 29 декабря 2020 г.

 

На портале пространственных данных Чувашии появилась карта, посвящённая активному зимнему отдыху

Катание на коньках и лыжах – любимые виды зимнего отдыха для взрослых и детей. Региональный центр информационных технологий при поддержке Минспорта Чувашии запустил новый проект, посвященный активностям на свежем воздухе.

На портале пространственных данных Чувашии (geo.cap.ru) появилась информация о катках, хоккейных коробках и лыжных трассах, расположенных во всех муниципалитетах республики.

Интерактивная карта содержит перечень специализированных мест с геометками, кликнув на которые пользователи портала смогут узнать адреса, номера телефонов и график работы площадок для зимнего досуга.

Планируйте времяпровождение на выходных и в новогодние праздники, используя новый сервис! Здесь каждый сможет найти интересные виды активного отдыха для всей семьи.



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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