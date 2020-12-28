Чемпионат Чувашской Республики по боксу среди женщин 1981-2002 г.р., первенства Чувашской Республики по боксу среди юниоров и юниорок 2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р. и девочек 2007-2008 г.р., первенство среди юниоров 1999-2002 г.р. (в зачет 1 этапа V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года

начало – в 10:00 начало – в 11:00 начало – в 12:00 начало – в 13:00

начало – в 10:00 начало – в 11:00 начало – в 12:00 начало – в 13:00

Первенство Чувашской Республики по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, классические шахматы

Чемпионат и первенство Чувашской Республики по стрельбе из лука в помещении

11.

Чемпионат и первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юниоров и юниорок до 23 лет в помещении

15-17 января начало – в 10:00

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 1 А, СШОР № 3