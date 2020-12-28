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Новости » Спортивная афиша с 28 декабря по 17 января

08:07 29 декабря 2020 г.

 

 

Наименование

мероприятия

Дата

проведения

Место

проведения

Ответственная

организация

1.        

Чемпионат Чувашской Республики по автомобильному спорту, ралли-спринт, 1 этап

3 января

торж. откр. – в 10:30 

начало – в 11:00 

 

 

Козловский район, трасса д.Еметкино

Минспорт Чувашии,

Чувашская автомобильная федерация

2.        

Чемпионат Чувашской Республики по боксу среди женщин 1981-2002 г.р., первенства Чувашской Республики по боксу среди юниоров и юниорок 2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р. и девочек 2007-2008 г.р., первенство среди юниоров 1999-2002 г.р. (в зачет 1 этапа V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года

4 – 6 января

4 января

начало – в 14:00 

5 января

начало – в 14:00 

торж. откр. – в 15:00 

6 января

начало – в 11:00 

Цивильский район, ул. Первомайская, 72, ДЮСШ «Асамат»

 

 

 

Минспорт Чувашии,

Федерация бокса

Чувашской Республики

3.        

Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу (Высший дивизион):

Канмаш-Лидер : СК Воля

ФК Эстет : Динамо :

МФК Урмары: Эврика-ЧГУ

ЧГПУ : ГАИ-GreenGo

ЧГУ : ФК Комплект21-НХМТ

6 января

 

начало – в 10:00

начало – в 11:00

начало – в 12:00

начало – в 13:00 

начало – в 14:00 

г. Чебоксары,
ул. Университетская, 38, Спортивный комплекс ЧГУ

Минспорт Чувашии,

Федерация футбола

Чувашской Республики

4.        

Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу (Высший дивизион):

Комплект21-НХМТ : ЧГПУ

СК Воля : ЧГУ

Эврика-ЧГУ: ФК Эстет

ГАИ-GreenGo : МФК Урмары

Динамо : Канмаш-Лидер

7 января

начало – в 10:00 начало – в 11:00 начало – в 12:00 начало – в 13:00 

начало – в 14:00 

г. Чебоксары,
ул. Университетская, 38, Спортивный комплекс ЧГУ

Минспорт Чувашии,

Федерация футбола

Чувашской Республики

5.        

Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу (Высший дивизион):

СК Воля : Комплект21-НХМТ

ГАИ-GreenGo : ЧГУ

Эврика-ЧГУ : ЧГПУ

Динамо : МФК Урмары

Канмаш-Лидер ФК Эстет : ФК

9 января

 

начало – в 10:00 начало – в 11:00 начало – в 12:00 начало – в 13:00 

начало – в 14:00 

г. Чебоксары,
ул. Университетская, 38, Спортивный комплекс ЧГУ

Минспорт Чувашии,

Федерация футбола

Чувашской Республики

6.        

Первенство Чувашской Республики по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, классические шахматы

5, 6, 8, 9 января

начало – в 11:00 

г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, ЦСП им. А.Игнатьева

 

Минспорт Чувашии,

Шахматная федерация

Чувашской Республики

 

7.        

Чемпионат и первенство Чувашской Республики по стрельбе из лука в помещении

7-10 января

начало – в 10:00 

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 40, СШ «Спартак»

Минспорт Чувашии,

Федерация

стрельбы из лука

Чувашской Республики

8.        

Чемпионат и первенство Чувашской Республики  по автомобильному спорту, кросс, 1 этап

9 января

начало – в 09:00

торж. откр. – в 11:30

Чебоксарский район, трасса «Чиршкасы»

Минспорт Чувашии,

Чувашская автомобильная федерация

9.        

Чемпионат и первенство Чувашской Республики по каратэ

9 января

начало – в 09:00 

торж. откр. – в 09:45 

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 40, СШ «Спартак» 

Минспорт Чувашии,

Федерация каратэ
Чувашской Республики

10.    

Республиканские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р. памяти Быстрова С.Д.

12 января

начало – в 10:00 

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 1 А, СШОР № 3

Минспорт Чувашии,

Всероссийская федерация легкой атлетике,

 Федерация легкой атлетики Чувашской Республики

11.    

Чемпионат и первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юниоров и юниорок до 23 лет в помещении

15-17 января

начало – в 10:00 

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 1 А, СШОР № 3

Минспорт Чувашии,

Всероссийская федерация легкой атлетике,

Федерация легкой атлетики Чувашской Республики

12.    

Всероссийские соревнования «Кубок Главы Чувашской Республики» по легкой атлетике

16 января

начало – в 10:00 

г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 1 А, СШОР № 3

Минспорт Чувашии,

Всероссийская федерация легкой атлетике,

Федерация легкой атлетики Чувашской Республики

13.    

Чемпионат Чувашской Республики по самбо среди мужчин

17 января

начало – в 11:00 

торж. откр. – в 11:10 

г. Чебоксары, ул. Ленинградская,32, СШОР № 10 по самбо и дзюдо

Минспорт Чувашии,

Чувашской республиканской федерации самбо

14.    

Личное первенство Чувашской Республики по настольному теннису среди юниоров и юниорок 2003 г.р. и моложе

17 января

начало – в 11:00 

торж. откр. – в 11:10 

г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 9а, СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой

Минспорт Чувашии,

Федерация настольного тенниса

15.    

Всероссийские соревнования по хоккею среди мужских команд

«Первенство высшей хоккейной лиги»:

ХК «Чебоксары» (Чебоксары) -
ХК «Кристалл» (Саратов)

16 января

начало – в 13:00 

17 января

начало – в 13:00 

г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»

Федерация хоккея

России,

Администрация

г. Чебоксары,

Федерация хоккея

Чувашской Республики


 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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