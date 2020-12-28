|
№
|
Наименование
мероприятия
|
Дата
проведения
|
Место
проведения
|
Ответственная
организация
|
1.
|
Чемпионат Чувашской Республики по автомобильному спорту, ралли-спринт, 1 этап
|
3 января
торж. откр. – в 10:30
начало – в 11:00
|
Козловский район, трасса д.Еметкино
|
Минспорт Чувашии,
Чувашская автомобильная федерация
|
2.
|
Чемпионат Чувашской Республики по боксу среди женщин 1981-2002 г.р., первенства Чувашской Республики по боксу среди юниоров и юниорок 2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р. и девочек 2007-2008 г.р., первенство среди юниоров 1999-2002 г.р. (в зачет 1 этапа V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года
|
4 – 6 января
4 января
начало – в 14:00
5 января
начало – в 14:00
торж. откр. – в 15:00
6 января
начало – в 11:00
|
Цивильский район, ул. Первомайская, 72, ДЮСШ «Асамат»
|
Минспорт Чувашии,
Федерация бокса
Чувашской Республики
|
3.
|
Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу (Высший дивизион):
Канмаш-Лидер : СК Воля
ФК Эстет : Динамо :
МФК Урмары: Эврика-ЧГУ
ЧГПУ : ГАИ-GreenGo
ЧГУ : ФК Комплект21-НХМТ
|
6 января
начало – в 10:00
начало – в 11:00
начало – в 12:00
начало – в 13:00
начало – в 14:00
|
г. Чебоксары,
ул. Университетская, 38, Спортивный комплекс ЧГУ
|
Минспорт Чувашии,
Федерация футбола
Чувашской Республики
|
4.
|
Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу (Высший дивизион):
Комплект21-НХМТ : ЧГПУ
СК Воля : ЧГУ
Эврика-ЧГУ: ФК Эстет
ГАИ-GreenGo : МФК Урмары
Динамо : Канмаш-Лидер
|
7 января
начало – в 10:00 начало – в 11:00 начало – в 12:00 начало – в 13:00
начало – в 14:00
|
г. Чебоксары,
ул. Университетская, 38, Спортивный комплекс ЧГУ
|
Минспорт Чувашии,
Федерация футбола
Чувашской Республики
|
5.
|
Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу (Высший дивизион):
СК Воля : Комплект21-НХМТ
ГАИ-GreenGo : ЧГУ
Эврика-ЧГУ : ЧГПУ
Динамо : МФК Урмары
Канмаш-Лидер ФК Эстет : ФК
|
9 января
начало – в 10:00 начало – в 11:00 начало – в 12:00 начало – в 13:00
начало – в 14:00
|
г. Чебоксары,
ул. Университетская, 38, Спортивный комплекс ЧГУ
|
Минспорт Чувашии,
Федерация футбола
Чувашской Республики
|
6.
|
Первенство Чувашской Республики по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, классические шахматы
|
5, 6, 8, 9 января
начало – в 11:00
|
г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, ЦСП им. А.Игнатьева
|
Минспорт Чувашии,
Шахматная федерация
Чувашской Республики
|
7.
|
Чемпионат и первенство Чувашской Республики по стрельбе из лука в помещении
|
7-10 января
начало – в 10:00
|
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 40, СШ «Спартак»
|
Минспорт Чувашии,
Федерация
стрельбы из лука
Чувашской Республики
|
8.
|
Чемпионат и первенство Чувашской Республики по автомобильному спорту, кросс, 1 этап
|
9 января
начало – в 09:00
торж. откр. – в 11:30
|
Чебоксарский район, трасса «Чиршкасы»
|
Минспорт Чувашии,
Чувашская автомобильная федерация
|
9.
|
Чемпионат и первенство Чувашской Республики по каратэ
|
9 января
начало – в 09:00
торж. откр. – в 09:45
|
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 40, СШ «Спартак»
|
Минспорт Чувашии,
Федерация каратэ
Чувашской Республики
|
10.
|
Республиканские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р. памяти Быстрова С.Д.
|
12 января
начало – в 10:00
|
г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 1 А, СШОР № 3
|
Минспорт Чувашии,
Всероссийская федерация легкой атлетике,
Федерация легкой атлетики Чувашской Республики
|
11.
|
Чемпионат и первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юниоров и юниорок до 23 лет в помещении
|
15-17 января
начало – в 10:00
|
г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 1 А, СШОР № 3
|
Минспорт Чувашии,
Всероссийская федерация легкой атлетике,
Федерация легкой атлетики Чувашской Республики
|
12.
|
Всероссийские соревнования «Кубок Главы Чувашской Республики» по легкой атлетике
|
16 января
начало – в 10:00
|
г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 1 А, СШОР № 3
|
Минспорт Чувашии,
Всероссийская федерация легкой атлетике,
Федерация легкой атлетики Чувашской Республики
|
13.
|
Чемпионат Чувашской Республики по самбо среди мужчин
|
17 января
начало – в 11:00
торж. откр. – в 11:10
|
г. Чебоксары, ул. Ленинградская,32, СШОР № 10 по самбо и дзюдо
|
Минспорт Чувашии,
Чувашской республиканской федерации самбо
|
14.
|
Личное первенство Чувашской Республики по настольному теннису среди юниоров и юниорок 2003 г.р. и моложе
|
17 января
начало – в 11:00
торж. откр. – в 11:10
|
г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 9а, СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой
|
Минспорт Чувашии,
Федерация настольного тенниса
|
15.
|
Всероссийские соревнования по хоккею среди мужских команд
«Первенство высшей хоккейной лиги»:
ХК «Чебоксары» (Чебоксары) -
ХК «Кристалл» (Саратов)
|
16 января
начало – в 13:00
17 января
начало – в 13:00
|
г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»
|
Федерация хоккея
России,
Администрация
г. Чебоксары,
Федерация хоккея
Чувашской Республики