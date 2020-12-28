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Новости » В Чебоксарах завершен первый этап замены уличных ртутных светильников

08:04 29 декабря 2020 г.

 

В Чебоксарах завершен первый этап замены уличных ртутных светильников

Об этом в ходе еженедельной планерки доложил директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" г. Чебоксары Олег Белов. Подрядчиком заменено 9 тысяч устаревших ртутных ламп на светодиодные – эта работа позволит снизить расходы на электроэнергию уже в следующем году на 25 млн рублей.

Замена источников уличного освещения проводилась вдоль магистральных дорог, во дворах, скверах и парках. Алексей Ладыков отметил, что это только первый этап трехлетней программы по модернизации освещения. Глава администрации поручил до 1 марта следующего года выработать алгоритм действий и приступить к замене натриевых ламп на энергосберегающие.

Руководители районных администраций отметили, что жители положительно отзываются о проделанной работе. Представители домовых комитетов участвовали в приемке работ, при необходимости проводилась корректировка уровня освещения и подбиралась мощность ламп.

«За 2 месяца проведена серьезная работа по замене светильников и горожане заметили разницу. В следующем году приступим к замене натриевых ламп. Цель – модернизировать все объекты уличного освещения и снизить расходы на электроэнергию», – подытожил Алексей Ладыков.



 г. Чебоксары Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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