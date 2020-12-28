Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов на Правительственной комиссии по проведению инвентаризации полномочий органов местного самоуправления.

«Это позволит унифицировать требования и условия предоставления государственных и муниципальных услуг на территории республики, ускорить процессы согласования и документооборота в целом за счет единой базы, снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты», – отметил Дмитрий Краснов.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев отмечал, что обособленная работа каждого МФЦ малоэффективна и неудобна для людей и необходима централизация их деятельности по единому стандарту.

Уже проведены работы по инвентаризации имущества муниципальных МФЦ, урегулированы все вопросы в части движимого и недвижимого имущества и согласовано штатное расписание.