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Новости » Деятельность МФЦ будет централизована в ближайшее время

08:03 29 декабря 2020 г.

 

Деятельность МФЦ будет централизована в ближайшее время

Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов на Правительственной комиссии по проведению инвентаризации полномочий органов местного самоуправления.

«Это позволит унифицировать требования и условия предоставления государственных и муниципальных услуг на территории республики, ускорить процессы согласования и документооборота в целом за счет единой базы, снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты», – отметил Дмитрий Краснов.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев отмечал, что обособленная работа каждого МФЦ малоэффективна и неудобна для людей и необходима централизация их деятельности по единому стандарту.

Уже проведены работы по инвентаризации имущества муниципальных МФЦ, урегулированы все вопросы в части движимого и недвижимого имущества и согласовано штатное расписание.



 Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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