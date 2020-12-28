АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » «Ёлка желаний»: Олег Николаев исполнил мечту 12-летнего чебоксарца

08:02 29 декабря 2020 г.

 

«Ёлка желаний»: Олег Николаев исполнил мечту 12-летнего чебоксарца

28 декабря в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» Глава Чувашии Олег Николаев исполнил мечту 12-летнего Ивана Кузьмина из города Чебоксары.

Мальчику нравится наблюдать за поездами, поэтому его новогодним желанием стало прокатиться рядом с машинистом поезда.

Вместе с мамой Натальей Аркадьевной юный чебоксарец побывал в кабине настоящего локомотива. Ребенка познакомили с рабочим местом машиниста, а также показали, как управлять поездом. 

«Главное – верить в чудеса, смело двигаться вперед и все в жизни получится», - обратился Глава Республики, поздравляя маму и сына с предстоящими новогодними праздниками.

На память от руководителя региона Иван получил в подарок детскую железную дорогу.

Напомним, что Олег Николаев также снял с ёлки открытку от 14-летней Марии, которая хотела покататься на лошади. Её желание должно исполниться завтра, 29 декабря.

В Чувашии марафон исполнения детских желаний – Всероссийская  благотворительная акция «Ёлка желаний» – стартовал 11 декабря.  Идея проекта – помочь воспитанникам детских домов, детям с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей или попавшим в сложную жизненную ситуацию исполнить мечты в канун Нового года.

В акции принимают участие члены Кабинета Министров Чувашской Республики, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, председатели общественных организаций. Некоторые дети уже получили свои подарки, другие – в ожидании новогоднего чуда.

Добавим, что впервые благотворительную акцию «Ёлка желаний» в 2018 году запустил Президент России Владимир Путин, который также участвует в ней каждый год.

 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика