28 декабря в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» Глава Чувашии Олег Николаев исполнил мечту 12-летнего Ивана Кузьмина из города Чебоксары.

Мальчику нравится наблюдать за поездами, поэтому его новогодним желанием стало прокатиться рядом с машинистом поезда.

Вместе с мамой Натальей Аркадьевной юный чебоксарец побывал в кабине настоящего локомотива. Ребенка познакомили с рабочим местом машиниста, а также показали, как управлять поездом.

«Главное – верить в чудеса, смело двигаться вперед и все в жизни получится», - обратился Глава Республики, поздравляя маму и сына с предстоящими новогодними праздниками.

На память от руководителя региона Иван получил в подарок детскую железную дорогу.

Напомним, что Олег Николаев также снял с ёлки открытку от 14-летней Марии, которая хотела покататься на лошади. Её желание должно исполниться завтра, 29 декабря.

В Чувашии марафон исполнения детских желаний – Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» – стартовал 11 декабря. Идея проекта – помочь воспитанникам детских домов, детям с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей или попавшим в сложную жизненную ситуацию исполнить мечты в канун Нового года.

В акции принимают участие члены Кабинета Министров Чувашской Республики, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, председатели общественных организаций. Некоторые дети уже получили свои подарки, другие – в ожидании новогоднего чуда.

Добавим, что впервые благотворительную акцию «Ёлка желаний» в 2018 году запустил Президент России Владимир Путин, который также участвует в ней каждый год.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики